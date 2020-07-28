





Компания Apple решила диверсифицировать поставки компонентов для своих смартфонов, чтобы меньше зависеть от определённых компаний (в основном из Китая). Её новыми поставщиками станут Samsung Electro-Mechanics, LG Innotek и LG Display.Samsung Electro-Mechanics будет поставлять Apple линзы для камер, которые используются в модельной линейке iPhone 12. Сейчас Apple закупает эти линзы у Lagan Precision и Genius Electronics. Стоит отметить, что компании уже сотрудничают: Samsung Electro-Mechanics поставляет гибкие печатные платы и ламинированные керамические конденсаторы.С LG Innotek заключён контракт на поставку модулей камеры для смартфонов и планшетов, а LG Display будет поставлять OLED-матрицы для iPhone. Примечательно, что компания LG Display производила LCD-матрицы для iPhone 11, а качество OLED-панелей не устроило Apple. Вероятно, за прошедший год «дочка» LG смогла усовершенствовать производственные процессы.В этом году LG Display планирует продать Apple приблизительно 60 миллионов OLED-матриц и, чтобы справиться с таким объёмом производства, загрузила фабрику в корейском городе Пхаджу на полную мощность.Apple отказалась от закупки OLED-матриц у китайской компании BOE. Она наняла в свой штат несколько бывших сотрудников Samsung, чтобы те усовершенствовали технологию производства, однако качество матриц всё равно не устроило Apple. Несмотря на это, контракт с BOE может быть возобновлён в 2021 году.Уменьшение зависимости от китайских компаний должно увеличить стабильность бизнеса Apple. Кроме того, в высококонкурентной среде Apple сможет выбирать оптимальные цены на качественные компоненты, что в конечном итоге приведёт к увеличению прибыли.