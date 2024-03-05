Компьютеры и консоли не нужны: игры можно запускать на дешёвом роутере







Хакер KittenLabs опубликовал на YouTube видео, в котором рассказывается о необычном проекте. Он превратил выпущенный в 2013 году роутер TP-Link TL-WDR4900 в подобие игрового компьютера и смог запустить на нём игру GTA: Vice City.



Этот роутер сейчас продаётся на барахолках очень дёшево, хотя он был довольно производительным для своего времени. В нём используется 32-битный процессор PowerPC e500v2, который оказался совместим с Debian Linux, благодаря чему появилась возможность подключить к роутеру дополнительное оборудование.



Энтузиаст подсоединил к роутеру логическую плату MiniPCIe, оснащённую несколькими дополнительными компонентами, в том числе интерфейсом PCIe, а это позволило подключить видеокарту. Сначала он взял AMD Radeon RX 570, но возникли проблемы совместимости, тогда он использовал AMD Radeon HD 7470 с устаревшим драйвером — она моментально распозналась системой.



Были и другие трудности. Например, ему пришлось на протяжении нескольких месяцев копаться в коде GTA: Vice City, чтобы обеспечить совместимость игры со всеми компонентами устройства. Кроме того, он модифицировал несколько библиотек и зависимостей Debian Linux, чтобы добиться нормального рендеринга графики и звука. В результате игра стала запускаться без каких-либо проблем, в чём можно удостовериться по этому видео:



