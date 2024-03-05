Компьютеры и консоли не нужны: игры можно запускать на дешёвом роутере

Александр



Хакер KittenLabs опубликовал на YouTube видео, в котором рассказывается о необычном проекте. Он превратил выпущенный в 2013 году роутер TP-Link TL-WDR4900 в подобие игрового компьютера и смог запустить на нём игру GTA: Vice City.

Этот роутер сейчас продаётся на барахолках очень дёшево, хотя он был довольно производительным для своего времени. В нём используется 32-битный процессор PowerPC e500v2, который оказался совместим с Debian Linux, благодаря чему появилась возможность подключить к роутеру дополнительное оборудование.

Энтузиаст подсоединил к роутеру логическую плату MiniPCIe, оснащённую несколькими дополнительными компонентами, в том числе интерфейсом PCIe, а это позволило подключить видеокарту. Сначала он взял AMD Radeon RX 570, но возникли проблемы совместимости, тогда он использовал AMD Radeon HD 7470 с устаревшим драйвером — она моментально распозналась системой.

Были и другие трудности. Например, ему пришлось на протяжении нескольких месяцев копаться в коде GTA: Vice City, чтобы обеспечить совместимость игры со всеми компонентами устройства. Кроме того, он модифицировал несколько библиотек и зависимостей Debian Linux, чтобы добиться нормального рендеринга графики и звука. В результате игра стала запускаться без каких-либо проблем, в чём можно удостовериться по этому видео:

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Комментарии

Aspard
+555
Aspard
Да, компы больше не нужны, только роутер. И видюха. И допкомпоненты. И куча времени.
Oтпи3дить бы вас вашим же заголовком.
Сегодня в 15:38
#
+162
Yasha Aspard
АХАХАХАХАХХАХАХАХАА
Сегодня в 16:11
#
+90
Anatoly076
Вообще статья/рецепт прямо вот «бери и делай!»! Вы шутите? Роутер, расширитель ПСай, конкретная видюха, конкретный драйвер, конкретный процессор на роутере (без учета рынка продаж), перелопатить код игры под линукс, переписать настройки чистоты для вывода картинки!

Тогда вот вам новая статья — бензоколонки больше не нужны! Покупаете 2-3 бочки сырой нефти. Покупаете на Авито 4 бочки по 200 литров. Немного поколдуем и сделаем во всех кроме нижней отверстия под дымоходный трубу на 130 см. Покупаете на Авито казан на 75 литров для плова. Весь этот хлам собираете в некоторую четырех ярусную печь. Покупаете газовую печь под диаметр бочки. Пятое газовых баллонов. Нефть начинаете кипятить на нижнем ярусе в казане. После 5-10 часов кипячения. Добавляете несколько химических компонентов в качестве присадок. И снимаете в самой верхней части 100-ый, чуть ниже 95-98, в средней 92, внизу если рабодяжить ДТ, ну и в качестве осадка получите смолы и т.д.

Делайте так в зависимости сколько топлива вам понадобится!!! 🤯🤯🤯
Сегодня в 15:50
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+90
Anatoly076 Anatoly076
В моем детстве передача была «умелые ручки». Из того что я когда либо видел — в жизни не встречал ни где и ни у кого! Но всегда удивляло — откуда у людей столько «дерьмовых идей»?!🤔
Сегодня в 15:53
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