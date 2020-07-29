Помимо разработки видеоигр, Konami занимается производством аркадных автоматов и другого оборудования для развлечений. Теперь этот список пополнился игровыми ПК.
Для этого компания запустила специальный бренд, который получил название Arespear и слоган «Продвинутая революция киберспорта» (Advanced revolution of esports). Название происходит от греческой мифологии, в нем сочетается «Арес» (бог войны) и слово «копье» (spear). Сейчас в линейке три компьютера: Arespear C700+ за 338 800 иен (3228 долларов), Arespear C700 за 316 800 иен (3 018 долларов) и Arespear C300 за 184 800 иен (1 760,94 $).
Вот спецификации моделей:
Arespear C700+
- Процессор Intel Core i7 9700 с водяным охлаждением
- Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
- ОЗУ 16 ГБ (8 ГБ × 2) DDR4-266
- 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
- 1 ТБ (SATA) HDD
- Подсветка корпуса
- 64-битная Windows 10 Home
Arespear C700
- Процессор Intel Core i7 9700 с водяным охлаждением
- Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
- ОЗУ 16 ГБ (8 ГБ × 2) DDR4-266
- 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
- 1 ТБ (SATA) HDD
- 64-битная Windows 10 Home
Arespear C300
- Процессор Intel Core i7 9400F
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650
- ОЗУ 8 ГБ (8 ГБ × 1) DDR4 2666
- 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
- 64-битная Windows 10 Home
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Тем более с доходом проблемы в разных странах.
А ещё вопрос апгрейда как решён?