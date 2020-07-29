Arespear
Помимо разработки видеоигр, Konami занимается производством аркадных автоматов и другого оборудования для развлечений. Теперь этот список пополнился игровыми ПК.

Для этого компания запустила специальный бренд, который получил название Arespear и слоган «Продвинутая революция киберспорта» (Advanced revolution of esports). Название происходит от греческой мифологии, в нем сочетается «Арес» (бог войны) и слово «копье» (spear). Сейчас в линейке три компьютера: Arespear C700+ за 338 800 иен (3228 долларов), Arespear C700 за 316 800 иен (3 018 долларов) и Arespear C300 за 184 800 иен (1 760,94 $).

Вот спецификации моделей:

Arespear C700+

Arespear C700+
  • Процессор Intel Core i7 9700 с водяным охлаждением
  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
  • ОЗУ 16 ГБ (8 ГБ × 2) DDR4-266
  • 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
  • 1 ТБ (SATA) HDD
  • Подсветка корпуса
  • 64-битная Windows 10 Home
Arespear C700

Arespear C700
  • Процессор Intel Core i7 9700 с водяным охлаждением
  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
  • ОЗУ 16 ГБ (8 ГБ × 2) DDR4-266
  • 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
  • 1 ТБ (SATA) HDD
  • 64-битная Windows 10 Home
Arespear C300

Arespear C300
  • Процессор Intel Core i7 9400F
  • Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650
  • ОЗУ 8 ГБ (8 ГБ × 1) DDR4 2666
  • 512 ГБ (PCIe NVMe /M.2) SSD
  • 64-битная Windows 10 Home
На родине модельный ряд компьютеров Arespear встретили довольно прохладно. Японским игрокам не понравились цена, дизайн и характеристики новинок.


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Источник:

Kotaku Kotaku

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