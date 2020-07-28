Гейб Ньюэлл
Глава Valve Гейб Ньюэлл в интервью для передачи The Project (Новая Зеландия) на вопрос о том, какая из консолей следующего поколения лучше ответил, что Xbox Series X. Гонка приставок его не интересует.

«Xbox. Потому что это так. Я в этой гонке не заинтересован, в моей компании большая часть разработки идёт на ПК, но из двух я бы выбрал Xbox», — Гейб Ньюэлл.

Возможно, таким образом Гейб хотел поддержать Microsoft, поскольку та выпускает игры на Xbox и ПК, в том числе и в Steam. В то же время Sony продолжает сохранять эксклюзивность для большинства своих проектов.



Глава Valve пребывает в Новой Зеландии с марта, а именно с момента когда началась пандемия. Он был удивлен гостеприимностью местных жителей и в связи с этим решил там вместе с друзьями организовать музыкальный фестиваль.


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