Компания Huawei расширила программу тестирования обновлённой оболочки EMUI. Бета-версия EMUI 12 стала доступна в России ещё нескольким моделям смартфонов Huawei.
В сентябре 2021 года программа бета-теста EMUI 12 была открыта в России для смартфонов Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Сейчас ту же версию оболочки можно установить на Huawei P40 Lite, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro и Nova 5T.
Huawei принимает от российских пользователей заявки на вступление в программу бета-теста до 18 декабря 2021 года включительно, а распространение обновления начнётся с 20 декабря. Обновление занимает около 5,5 ГБ, его точный размер зависит от конкретной модели устройства. Huawei обращает внимание на то, что тестовая прошивка может содержать баги и ошибки, а программа бета-теста нацелена как раз на то, чтобы выявить и устранить их к выпуску полноценного релиза. Пользователям, которым важна стабильная работа их смартфонов, стоит подождать выхода стабильной релизной версии EMUI 12.
В EMUI 12 был значительно усовершенствован интерфейс, появились новые возможности и настройки (например, появилось плавное изменение размера системных шрифтов), бесшовное взаимодействие с ноутбуками Huawei, а также были обновлены почти все встроенные приложения. Записаться на бета-тестирование Huawei P40 Lite можно по этой ссылке, а Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro и Nova 5T по этой.
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