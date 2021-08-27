





Компания Huawei анонсировала крупное обновление фирменной Android-оболочки EMUI для смартфонов и планшетов. Это стало неожиданностью, ведь не было никаких утечек, предшествующих этому анонсу, а судя по намёкам и угрозам, Huawei вообще хотела отказаться от использования Android в своих смартфонах и сосредоточиться на собственной операционной системе HarmonyOS.В EMUI 12 был значительно переработан интерфейс, многие его элементы, а также встроенные приложения и настройки. Помимо привычной светлой и тёмной темы оформления появилась ещё одна — синяя. Разблокировать смартфон теперь можно, поднеся его к смарт-часам или ноутбуку Huawei.Панель управления, которая открывается по свайпу вниз от верхней части экрана, тоже претерпела изменения. Теперь это утилита с плеером, настройкам яркости экрана и быстрым доступом к отключению и включению различных функций. Экосистеме Huawei выделены отдельные возможности в разделе Device+, в том числе для быстрого сопряжения с беспроводными наушниками и подключению к телевизору или ноутбуку. EMUI 12 также содержит обновлённое приложение MeeTime для общения по видеосвязи. Одним из нововведений в нём стала возможность быстро переключаться со смартфона на телевизор и обратно, не прерывая беседу. Такой тесной интеграции сервисов нет на устройствах конкурентов Huawei, включая Samsung, Xiaomi и Apple.