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Куо: Apple прекращает производство iPhone 14

Фархад

iPhone 14 Plus


Компания Apple ведёт переговоры со своими поставщиками Pegatron и Luxshare ICT о прекращении производства iPhone 14 и iPhone 14 Plus из-за слабых продаж этих моделей.

По данным аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, стороны уже обсуждают возможность преобразования производственных линий iPhone 14 и iPhone 14 Plus под модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Первые устройства с этих фабрик поступят в магазины в начале 2023 года.

Помимо этого, Apple попросила Foxconn слегка сократить производство всех iPhone в период с ноября по декабрь, но очередная вспышка коронавируса в Китае вынудила поставщика снизить темпы сборки смартфонов на 10%.

Тем не менее аналитик считает, что на глобальных продажах iPhone в четвёртом квартале 2022 года это не сильно отразится.

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Источник:
Ming-Chi Kuo
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Комментарии

–104
мастурбатор_жесткий
А чего они еще хотели? Выпустили дерьмо прошлогоднее и назвали новинкой🤦🏻‍♂️ совсем уж за дураков нас держат
2 часа назад в 14:47
#
+4437
Carter_Mayers мастурбатор_жесткий
Так просто не бери и всё, не знаю сейчас ни одного знакомого или приятеля, кто меняет iPhone каждый год. В лучшем случае, раз в 2 года и то что разница есть серьёзная между обычными и Pro, так это не удивительно. Вот обновись например хотя бы на обычный iPhone 14 с iPhone X или восьмёрки и этот будет реально прорыв и несколько шагов вперёд. Ну а с обычной двенашки или тринашки, только на Pro или Pro Max имеет смысл переходить
2 часа назад в 14:56
#
Bor™
+560
Bor™
Как так ??? На днях вы писали , что 14 и 14 плюс выбился в лидеры продаж в китае ???в какой статье брехня ??? 🤣
час назад в 15:48
#
tellurian
+4651
tellurian Bor™
В Китае выросли продажи 14. Это не сильно влияет на мировые продажи.
час назад в 15:53
#
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