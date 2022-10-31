Куо: Apple прекращает производство iPhone 14







Компания Apple ведёт переговоры со своими поставщиками Pegatron и Luxshare ICT о прекращении производства iPhone 14 и iPhone 14 Plus из-за слабых продаж этих моделей.



По данным аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, стороны уже обсуждают возможность преобразования производственных линий iPhone 14 и iPhone 14 Plus под модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Первые устройства с этих фабрик поступят в магазины в начале 2023 года.



Помимо этого, Apple попросила Foxconn слегка сократить производство всех iPhone в период с ноября по декабрь, но очередная вспышка коронавируса в Китае вынудила поставщика снизить темпы сборки смартфонов на 10%.



Тем не менее аналитик считает, что на глобальных продажах iPhone в четвёртом квартале 2022 года это не сильно отразится.