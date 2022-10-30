iPhone 14 внезапно стал хитом в Китае. Изменили всего одну деталь

Базовая модель новой линейки Apple возглавила топ продаж на платформе JD.com.
Об этом сообщает зарубежный сайт My Drivers. Старт новой линейки iPhone 14 с трудом можно назвать успешным. Пользователи iPhone 14 и iPhone 14 Plus нелестно отзывались о девайсах, отмечая крайне незначительные изменения в сравнении с iPhone 13. Тем не менее спустя пру месяцев iPhone 14 оказался на первом месте по продажам на крупнейшей китайской торговой площадке JD.com, обгоняя флагманы iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Причина популярности оказалась проста. Платформа JD.com снизила ценник. iPhone 14 со 128 ГБ внутренней памяти отдают за 5400 юаней или 745 долларов, что на 600 юаней или 83 доллара дешевле, чем в официальном магазине.
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