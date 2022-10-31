Apple iOS 16

Когда выйдет следующее большое обновление iOS 16

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить общедоступные сборки iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2 и tvOS 16.2 в середине декабря.

Инсайдер в очередной раз подчеркнул, что компания завершила выпуск аппаратных новинок в этом году и ждать новых MacBook Pro в ближайшее время не стоит. Теперь Apple сосредоточена на обновлениях программного обеспечения.

Первые бета-версии iOS 16.2 и iPadOS 16.2 стали доступны разработчикам на прошлой неделе. Из основных нововведений можно выделить новый виджет сна на экране блокировки, приложение Freeform и поддержку внешних мониторов на iPad с чипами M-серии.

Сразу после релиза общедоступных версий iOS 16.2 и iPadOS 16.2 Apple приступит к тестированию iOS 16.3 и macOS Ventura 13.3, выход которых ожидается в феврале-марте 2023 года.

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Источник:
9to5mac
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Комментарии

–104
мастурбатор_жесткий
А как же обещание: мы перейдем на свой проц за два года? 2 года прошли еще летом…ау..)))
Опять кончa в голову прилетела бедному?
2 часа назад в 14:51
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