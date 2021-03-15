Массовое производство беспроводных наушников AirPods 3 начнется в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщает сайт MacRumors со ссылкой на отчет аналитика Минг-Чи Куо.
Если массовое производство не начнется до третьего квартала 2021 года, это будет означать, что AirPods 3 поступят в продажу позже в этом году. В ноябре прошлого года Куо заявлял, что обновленные наушники будут запущены в первой половине 2021 года. Другие слухи намекают, что новинка может появиться уже в этом месяце.
Несколько утечек указывают на обновленный дизайн AirPods третьего поколения. Авторитетный инсайдер ранее сообщил, что наушники «готовы к отправке».
Куо ожидает, что поставки AirPods с первого квартала 2021 года по третий квартал 2021 года сократятся примерно на 25 процентов до 55 миллионов единиц. Если спрос на AirPods 3 окажется выше, чем ожидалось, отгрузки наушников в четвертом квартале останутся без изменений по сравнению с прошлым годом и составят 23 миллиона единиц. Ожидается, что в целом поставки AirPods в 2021 году сократятся до 78 миллионов устройств по сравнению с 90 миллионами в 2020 году.
Пока неясно, прекратит ли Apple производство AirPods 2 после запуска массового производства наушников третьего поколения. Куо отмечает, что компания столкнется с дилеммой: если более низкая цена второй версии может повлиять на спрос новинки, а отсутствие недорогой модели может отрицательно повлиять на продажи.
Куо поясняет сокращение поставок AirPods усилением конкуренции и потерей доли рынка. В сегменте TWS-наушников есть ряд недорогих моделей, с которыми Apple приходится конкурировать. По словам аналитика, преимущество AirPods над конкурентами заключается в возможностях быстрого подключения и переключения. Тем не менее это компенсируется улучшенным пользовательским интерфейсом и более низкими ценами со стороны конкурирующих устройств. Куо заявил, что если Apple хочет улучшить поставки AirPods в будущем, необходимы инновации, такие как функции связанные со здоровьем и прочие.
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