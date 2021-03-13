Ожидается, что во второй половине 2021 года компания обновит свои MacBook Pro, в том числе и 16'' модель, также переведя ее на собственный ARM-процессор, который может называться Apple M1X. По слухам, он будет иметь 8 производительных и 4 экономичных ядра — напомним, что текущий Apple M1 может похвастаться 4 ядрами каждого типа. Базироваться новинка скорее всего будет на все том же 5 нм техпроцессе, потому что 3 нм еще ни у кого из производителей полупроводников не отлажен на должном уровне.
И теперь ютубер Люк Миани рассчитал приблизительную производительность новой SoC от Apple. Что интересно, он достаточно точно смог предсказать производительность Apple M1 до его выхода: он сказал, что новый ARM-чип будет выступать на уровне мощного 8-ядерного Core i9-9880H в бенчмарке Geekbench, и на практике так и оказалось, поэтому его расчеты имеют смысл. В итоге у него получилось, что новый M1X будет приблизительно на 80-90% быстрее предшественника.
И если в реальности Apple M1X будет так быстр, то у него фактически не будет конкурентов: так, топовый десктопный 10-ядерный Intel Core i9-10900K в Geekbench оказывается на треть медленнее. Реально конкурировать с новинкой смогут только 12- и 16-ядерные Ryzen 5900X и 5950X — крайне мощные, дорогие и горячие CPU.
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