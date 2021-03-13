





Ожидается, что во второй половине 2021 года компания обновит свои MacBook Pro, в том числе и 16'' модель, также переведя ее на собственный ARM-процессор, который может называться Apple M1X. По слухам, он будет иметь 8 производительных и 4 экономичных ядра — напомним, что текущий Apple M1 может похвастаться 4 ядрами каждого типа. Базироваться новинка скорее всего будет на все том же 5 нм техпроцессе, потому что 3 нм еще ни у кого из производителей полупроводников не отлажен на должном уровне.И теперь ютубер Люк Миани рассчитал приблизительную производительность новой SoC от Apple. Что интересно, он достаточно точно смог предсказать производительность Apple M1 до его выхода: он сказал, что новый ARM-чип будет выступать на уровне мощного 8-ядерного Core i9-9880H в бенчмарке Geekbench, и на практике так и оказалось, поэтому его расчеты имеют смысл. В итоге у него получилось, что новый M1X будет приблизительно на 80-90% быстрее предшественника.И если в реальности Apple M1X будет так быстр, то у него фактически не будет конкурентов: так, топовый десктопный 10-ядерный Intel Core i9-10900K в Geekbench оказывается на треть медленнее. Реально конкурировать с новинкой смогут только 12- и 16-ядерные Ryzen 5900X и 5950X — крайне мощные, дорогие и горячие CPU.