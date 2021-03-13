





Apple прекратила выпуск смарт-динамиков HomePod, чтобы сосредоточиться на версии mini. Устройство было представлено четыре года. Из-за высокой стоимости у колонки были очень низкие продажи.Apple сделала ставку на качественный звук, но это не помогло HomePod, поскольку на рынке присутствовали наиболее доступные устройства от конкурентов. Стартовая цена колонки составляла 350 долларов, но позднее купертиновцы опустили ценник до 299. Стоимость HomePod mini составляет 99 долларов.Версия mini предлагает аналогичную функциональность «старшей» HomePod, но в более компактном корпусе. В заявлении компании говорится, что устройство будет доступно в продаже до тех пор, пока не закончатся запасы в Apple Store и розничных сетях магазинов-партнеров.Напомним, в России «умные» колонки HomePod не продавались официально из-за языковых ограничений Siri.