Компания Samsung анонсировала выпуск смартфона Galaxy Quantum2. Это уже второе поколение устройств серии Galaxy Quantum, из чего можно сделать вывод, что они пользуются спросом, несмотря на нишевую специфику использования.
В Galaxy Quantum2 используется AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки (хотя в комплект включён лишь 15-ваттный адаптер). Также известно о наличии стереодинамиков с сертификацией Dolby Atmos, подэкранного сканера отпечатков пальцев и корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Информации о других характеристиках новинки пока нет, но судя по фото, у неё будет основная камера с тремя модулями и фронтальная камера, встроенная в миниатюрный круглый вырез в верхней части экрана.
Главная отличительная особенность Galaxy Quantum2 заключается в наличии квантового генератора случайных чисел, который обеспечивает надёжную защиту личных данных. Этот генератор используется для шифрования данных в накопителе и оперативной памяти, а также задействован в биометрическом датчике.
Samsung начнёт принимать предварительные заказы на Galaxy Quantum2 с 13 апреля, а спустя 10 дней этот смартфон появится в продаже в Южной Корее, тогда же будет объявлена цена. За оформление оплаченного предзаказа предусмотрены различные бонусы, в том числе прозрачный защитный чехол и беспроводные наушники Galaxy Buds Live в качестве подарков. Можно ли будет приобрести его за пределами Южной Кореи, пока неизвестно.
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