





Компания Samsung анонсировала выпуск смартфона Galaxy Quantum2. Это уже второе поколение устройств серии Galaxy Quantum, из чего можно сделать вывод, что они пользуются спросом, несмотря на нишевую специфику использования.В Galaxy Quantum2 используется AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки (хотя в комплект включён лишь 15-ваттный адаптер). Также известно о наличии стереодинамиков с сертификацией Dolby Atmos, подэкранного сканера отпечатков пальцев и корпуса с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Информации о других характеристиках новинки пока нет, но судя по фото, у неё будет основная камера с тремя модулями и фронтальная камера, встроенная в миниатюрный круглый вырез в верхней части экрана.Главная отличительная особенность Galaxy Quantum2 заключается в наличии квантового генератора случайных чисел, который обеспечивает надёжную защиту личных данных. Этот генератор используется для шифрования данных в накопителе и оперативной памяти, а также задействован в биометрическом датчике.Samsung начнёт принимать предварительные заказы на Galaxy Quantum2 с 13 апреля, а спустя 10 дней этот смартфон появится в продаже в Южной Корее, тогда же будет объявлена цена. За оформление оплаченного предзаказа предусмотрены различные бонусы, в том числе прозрачный защитный чехол и беспроводные наушники Galaxy Buds Live в качестве подарков. Можно ли будет приобрести его за пределами Южной Кореи, пока неизвестно.