





Ни для кого не секрет, что крупные компании пытаются всеми силами снизить свои выплаты различным государственным структурам, поэтому борьба за уменьшение налогов идет нешуточная. И временами это приводит к курьезным ситуациям: так, в суде Южной Африки Samsung пыталась убедить налоговую службу ЮАР в том, что ее Galaxy S7 — это все что угодно, только не телефон. Все дело в том, что это позволило бы корейской компании снизить импортные тарифы и получить возврат налогов.Апеллировала Samsung к тому, что Galaxy S7 — это прежде всего «устройство, которое позволяет подключаться к сети беспроводной связи для передачи или приема речи или других звуков, изображений или данных», но это «не телефон для сотовых сетей». По словам компании, это скорее карманный компьютер, поэтому он не должен облагаться налогом как телефон. Это довольно забавное заявление, учитывая, что Galaxy S7 даже не поддерживает DeX — технологию Samsung, которая позволяет превратить смартфон в подобие ПК при подключении к монитору.Разумеется, налоговая служба ЮАР с этим не согласилась и утверждала, что Galaxy S7 все еще имеет SIM-карту и динамик с микрофоном, так что это хоть и продвинутый, но все же телефон. Собственно, нет ничего удивительного в том, что суд поддержал такую точку зрения, так что никаких налоговых вычетов Samsung не получит. Более того, судья назвал компанию «неискренней» из-за попытки выдать смартфон за другое устройство.