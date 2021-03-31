Компания Apple продолжает лидировать на рынке «умных» аксессуаров с огромным отрывом от конкурентов. Об этом сообщает Canalys на основании своего нового исследования.
Согласно отчету, Apple уверенно доминирует среди производителей носимой электроники. Например, по подсчетам Canalys, компания в течение 2020 года отгрузила продавцам около 109 миллионов наушников AirPods и Beats. В прошлом году это составляло около 25% мирового рынка «умных» аудиоустройств — наушников, колонок и т.д. Для сравнения: в 2019 году Apple поставила примерно 84 миллиона — это значит, что в 2020 году «яблочные» наушники стали покупать на 30% больше. Продажи растут несмотря на «пандемический» финансовый кризис и ценовую политику компании. Ближайшим конкурентом Apple остается Samsung — её продажи намного ниже и в 2020-м составляли всего около 38 миллионов устройств и 9% рынка. На третьем месте находится Xiaomi — наушники компании купили около 25 миллионов раз, что составляет долю около 6% рынка. К слову, Apple AirPods Max не вошли в статистику, так как не продавались до самого начала 2021 года.
Что касается Apple Watch — конкурентам и здесь сложно противопоставить что-либо «яблочной» компании. Только за последний квартал их продано около 15 с половиной миллиона штук — часы от Apple тоже занимают 25% всего рынка умных часов и браслетов. Однако за весь 2020-й год Xiaomi продала немного больше, чем Apple — 37,7 миллиона девайсов против 35,2 миллиона. Это неудивительно, так как Xiaomi Mi Band стоит в 10 раз дешевле Apple Watch, покрывая бОльшую часть потребностей рядового пользователя.
Ранее Apple официально анонсировала предстоящую презентацию. На ней, среди прочего, будет представлена новая watchOS 8. А компания Xiaomi уже представила новый браслет Mi Band 6 на прошедшей презентации.
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