





Компания Lenovo представила первый в своей истории игровой смартфон. Он называется Legion Phone Duel обладает довольно необычными особенностями.Legion Phone Duel стал первым в мире смартфоном на базе представленного недавно топового процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus со встроенным модемом 5G. У этого устройства 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256- или 512-гигабайтный накопитель UFS 3.1.В Legion Phone Duel используется AMOLED-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Поскольку смартфон позиционируется в качестве игрового, компания Lenovo решила не делать в экране вырез для фронтальной камеры, чтобы он не мешал обзору в играх. Вместо этого 20-мегапиксельная фронталка размещается в выдвижном механизме, который расположен в правом торце корпуса. Решение довольно странное, но если расположить смартфон в ландшафтной ориентации, камера будет смотреть прямо на пользователя.Основная камера Legion Phone Duel обладает двумя модулями — основной на 64 Мп с апертурой f/1.89 и ультраширокий на 16 Мп с углом охвата 120 градусов.Ещё одна отличительная особенность Legion Phone Duel заключается в наличии двойного аккумулятора с ячейками по 2500 мАч. Такая конструкция позволяет более эффективно отводить тепло и быстро заряжать смартфон от 90-ваттного адаптера (до 50% за 10 минут, до 100% за полчаса). Зарядный порт размещается сбоку.У Legion Phone Duel есть и другие геймерские примочки — например, два сенсорных курка на торцах для стрельбы в шутерах, настраиваемая RGB-подсветка на задней части корпуса и двойной вибромотор для более лучшего отклика в играх. Кроме того, в режиме Home смартфон может работать в качестве клавиатуры или тачпада в связке с компьютером.Lenovo будет продавать этот смартфон в избранных странах Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. С ценой компания пока не определила.