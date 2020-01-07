ThinkPad X1 Fold
Lenovo представила новую модель линейки ThinkBook – ThinkBook Plus. Оснащенное инновационным дисплеем e-Ink Cover. Помимо этого был анонсирован ThinkPad X1 Fold с гибким экраном.

ThinkBook Plus

ThinkBook Plus
Благодаря 13,3-дюймовому основному дисплею FHD и 10,8-дюймовому дисплею e-Ink Cover пользователи могут создавать иллюстрации и диаграммы с помощью встроенного Lenovo Precision Pen, а также получать необходимые уведомления даже при закрытой крышке ноутбука, что позволяет оставаться сфокусированным во время деловых встреч. 
ThinkBook Plus
«Переключение между заданиями до 300 раз в день — в пределах нормы. ThinkBook Plus поможет повысить производительность бизнеса, — отмечает Эрик Ю, старший вице-президент и руководитель SMB-направления Lenovo. — Благодаря дополнительному дисплею, встроенному стилусу и функциям, присущим смартфону, ThinkBook Plus расширяет возможности обычного ноутбука, что позволяет достичь максимальной эффективности».

ThinkPad X1 Fold

ThinkPad X1 Fold

Компьютер изготовлен с использованием легких сплавов и углеродного волокна и помещен в кожаный чехол, что обеспечивает практичность и надежность, которые стали визитной карточкой любого устройства линейки ThinkPad. Разработанный совместно с Intel, компьютер поддерживает технологию Always Connected и оснащен процессорами Intel Core с технологией Intel Hybrid.
ThinkPad X1 Fold
Устройство поступит в продажу во второй половине 2020 года, на нем будет установлена ОС Windows 10. В дальнейшем Lenovo планирует поставлять ThinkPad X1 Fold с Windows 10X, чтобы пользователи могли получить еще больше возможностей от складного компьютера. Кроме того, опциональный модуль подключения к сетям 5G позволит работать где угодно.
ThinkPad X1 Fold
При весе менее 1 кг в разложенном состоянии X1 Fold очень удобен для активного использования сенсорного 13,3-дюймового OLED-экрана. В альбомной ориентации с интегрированной в кожаный чехол откидной подставкой компьютер можно использовать для просмотра и комментирования презентации. В сложенном состоянии клавиатура хранится внутри компьютера, надежно удерживаемая магнитами, и заряжается с помощью беспроводного зарядного устройства. Когда пользователю будет нужен перерыв, он сможет посмотреть новую серию любимого сериала на ярком OLED-экране и насладиться звучанием Dolby Audio.

«Создание первого в мире компьютера с гибким дисплеем — это трудная инженерная задача, но Lenovo прекрасно справилась с ее решением, — отмечает Кристиан Тейсман, президент и руководитель направления коммерческих ПК и умных устройств Lenovo. — Легендарное наследие в виде ThinkPad на многие годы обеспечило нам фундамент для прогрессивной разработки и создания инженерного шедевра в виде X1 Fold, новой категории устройств, которая появляется раз в десятилетие».


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