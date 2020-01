Компания Lenovo на CES 2020 рассказала о трех способах модернизировать свой умный дом c помощью новых устройств и решений — Lenovo Smart Frame, Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus Gen 2 с поддержкой Google Assistant и Lenovo Connected Home Security.Начать эксперты Lenovo советуют с переосмысления одного из самых популярных домашних устройств — планшета. Новое устройство Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus второго поколения с поддержкой Google Assistant получит функцию голосового поиска в фоновом режиме, пока оно находится на зарядке.Еще один способ сделать свой дом умнее связан с его стенами. Lenovo представила свое новое устройство Smart Frame. Оно поможет по-новому взглянуть на ваши самые любимые фотографии в то время, как они будут поочередно отображаться в любых выбранных вами комнатах на 21,5-дюймовом высококачественном дисплее. Также Lenovo Smart Frame может отображать полотна любых художников, дополняя таким образом ваш интерьер.Для обеспечения высокого уровня безопасности компания выпускает новое облачное решение на базе Lenovo Vantage — Lenovo Connected Home Security. Оно позволит пользователям самостоятельно выбирать, какое из их подключенных устройств марки Lenovo будет проверять остальные на предмет потенциальных уязвимостей.Новый планшет Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus Gen 2 открывает доступ ко всем функциям системы Android, включая голосовое управление устройством с помощью Google Assistant в режиме Ambient Mode. Экран Full HD диагональю 10,3 дюйма превращает планшет в полноценное мультимедийное устройство с узкими рамками (всего 4,6 мм) и двумя боковыми динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, что делает просмотр сериалов и игровой процесс намного более увлекательным и реалистичным.В комплекте с планшетом идет специальная зарядная станция Smart Charging Station, которая поддерживает устройство в удобном положении, а также освобождает вас от необходимости постоянно искать время и место для зарядки. Вкупе с двумя микрофонами, которые способны распознать ваш голос из любой части комнаты, из планшета получается полноценный умный девайс. С ним вы сможете следить за камерами видеонаблюдения, проверять погоду и управлять другими подключенными элементами умного дома, не касаясь самого устройства, а в режиме ожидания планшет превращается в цифровую фоторамку.Благодаря возможности настраивать распознавание лица сразу для нескольких пользователей, Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus Gen 2 становится незаменимым устройством для семей с разными учетными записями. Также в планшете есть детский режим, который фильтрует запрашиваемый контент, имеет функцию родительского контроля и использует специальную цветокоррекцию для снижения нагрузки на глаза. Помимо этого, устройство будет отправлять уведомления в режиме вибрации, если вы будете неровно сидеть на стуле, а также, в случае использования планшета в машине, он сообщит вам об опасном участке дороги и предложит прекратить работу с ним.Lenovo Smart Frame c матовым экраном и антибликовой поверхностью напомнит пользователям обо всех самых знаковых событиях их жизни в любое время суток благодаря возможности адаптировать яркость изображения под освещение комнаты, добиваясь таким образом наибольшей естественности и четкости фотографий. Листать снимки или задержать внимание на самых интересных из них можно с помощью жестов.Искусственный интеллект обеспечивает контроль над вашим фотоальбомом, выбирая самые качественные изображения из вашей коллекции, а затем автоматически объединяет их в цифровые коллажи, чтобы увеличить количество просматриваемых изображений за один раз. Lenovo Smart Frame также поставляется с бесплатным приложением, содержащим сотни художественных произведений, которыми можно украсить любую комнату.Система крепления позволяет поворачивать устройство на 90 градусов, обеспечивая демонстрацию изображений в любой момент времени как по вертикали, так и по горизонтали. Пользователи также могут выбрать из галереи дополнительные цвета рамки и ее материалы, чтобы лучше соответствовать индивидуальным вкусам и дизайну интерьера.Решение Lenovo Connected Home Security предназначено для более качественной защиты вашего умного дома от подобных злонамеренных действий. Компания предоставит доступ к Connected Home Security исключительно через обновление программного обеспечения Lenovo Vantage (3.1.1), что снижает риск несанкционированного доступа к подключенным устройствам. Система отслеживает ваши домашние сети на предмет вредоносных действий и предупреждает вас о том, что неизвестный пользователь авторизовался в вашей сети. Lenovo Connected Home Security практически в режиме реального времени предупреждает пользователей о потенциальных уязвимостях в их безопасности таких, как онлайн-взломы и фишинговые атаки, а также предоставляет всем владельцам Lenovo Vantage инструкции о том, как подготовиться к подобным ситуациям.