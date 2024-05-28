Lego может выпустить специальный набор для фанатов Apple

Пользователь Reddit под ником legotruman поделился своим видением идеального подарка для фаната Apple. Он создал концепт магазина Apple Store из кубиков Lego и разместил его на платформе Lego Ideas.
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Теперь всё решит пользовательское голосование. Если проект наберет 10 000 голосов в течение шести месяцев, он получит право на рассмотрение Lego Group. Конечно же, сама Apple также должна поддержать эту идею.
«Модель не основана на каком-либо одном магазине Apple. Мы просмотрели ряд популярных и известных магазинов Apple, попытались найти единый стиль дизайна и создали эту модель, которая может поместиться в городе Lego (наряду с другими городскими наборами Lego)», — отмечает автор идеи.