Lego может выпустить специальный набор для фанатов Apple

Фархад
Lego Apple Store

Пользователь Reddit под ником legotruman поделился своим видением идеального подарка для фаната Apple. Он создал концепт магазина Apple Store из кубиков Lego и разместил его на платформе Lego Ideas.

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Теперь всё решит пользовательское голосование. Если проект наберет 10 000 голосов в течение шести месяцев, он получит право на рассмотрение Lego Group. Конечно же, сама Apple также должна поддержать эту идею.

«Модель не основана на каком-либо одном магазине Apple. Мы просмотрели ряд популярных и известных магазинов Apple, попытались найти единый стиль дизайна и создали эту модель, которая может поместиться в городе Lego (наряду с другими городскими наборами Lego)», — отмечает автор идеи.
Lego Apple Store
Lego Apple Store
Lego Apple Store
Lego Apple Store
В набор входит двухэтажный магазин Apple Store с изогнутыми стеклянными стенами, модельками iMac G3, iPod, AirPods и даже Apple Vision Pro.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

+4465
Gabriel
У Lego самый гениальный маркетинг до которого далеко даже Эппл.
28 минут назад
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