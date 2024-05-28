Хакер нашел уязвимость, которая может превратить рабочий стол iPhone в сущий ад

Олег

iPhone


Исследователь безопасности iOS рассказал об эксплойте, который позволяет менять иконки приложений на анимированные. Он использует собственные допуски Apple с небольшими изменениями.

В iOS довольно давно появилась возможность предлагать пользователю несколько иконок на выбор, и он сам может менять их по своему вкусу. Однако по умолчанию приложению запрещено это делать без согласия пользователя; именно этот запрет смог обойти хакер. Он сумел заставить iOS думать, будто приложение запущено и пользователь вручную меняет иконку, тогда как на самом деле всё происходит автоматически.

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Методом многократного повторения процедуры исследователь добился быстрой смены иконок, после чего загрузил в приложение ряд слайдов. В результате получилась анимированная иконка. В теории умелые разработчики могут сделать то же самое со своими приложениями и превратить рабочий стол пользователя iPhone в пестрящий ужас.

Напомним, что в iOS 18 должны появиться два способа кастомизации рабочего стола, которые давным-давно доступны в Android. 


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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1377
tellurian
Забавная функция. Иконка часов же анимированная. Я бы на некоторых хотел такое.
2 часа назад в 16:11
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Anatoly076
+190
Anatoly076
Ну часы классно, ну может быть было бы не плохо в планировщик добавить анимацию «горящих задач» — ну или типа вынести в верхнем левом углу грядущие задачи а в правом сделанные. В остальных приложениях чего анимировать?
2 часа назад в 16:15
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YABLOKOFON
+177
YABLOKOFON
Было бы прикольно лишь бы там рекламу крутить не начали с этих значках
4 минуты назад
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