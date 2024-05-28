Хакер нашел уязвимость, которая может превратить рабочий стол iPhone в сущий ад

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Исследователь безопасности iOS рассказал об эксплойте, который позволяет менять иконки приложений на анимированные. Он использует собственные допуски Apple с небольшими изменениями.В iOS довольно давно появилась возможность предлагать пользователю несколько иконок на выбор, и он сам может менять их по своему вкусу. Однако по умолчанию приложению запрещено это делать без согласия пользователя; именно этот запрет смог обойти хакер. Он сумел заставить iOS думать, будто приложение запущено и пользователь вручную меняет иконку, тогда как на самом деле всё происходит автоматически.Методом многократного повторения процедуры исследователь добился быстрой смены иконок, после чего загрузил в приложение ряд слайдов. В результате получилась анимированная иконка. В теории умелые разработчики могут сделать то же самое со своими приложениями и превратить рабочий стол пользователя iPhone в пестрящий ужас.Напомним, что в iOS 18 должны появиться два способа кастомизации рабочего стола, которые давным-давно доступны в Android.