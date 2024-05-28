Apple переделает Face ID в iPhone 16

Олег

Фото: iMore


Компания Apple прекратила заказывать модули Face ID за год до релиза iPhone 16. Об этом пишет iMore.

Согласно сообщению инсайдера, прекращение заказов указывает на то, что модуль Face ID в грядущей линейке iPhone должен серьезно обновиться. Из-за отказа Apple в Великобритании даже может закрыться большой завод по производству этих компонентов. Сообщается, что это произошло в сентябре 2023 года; компания собирается израсходовать все старые модули и потом перейти на новые.

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Пока достоверно неизвестно, что именно изменится в Face ID на iPhone 16 Pro. Более ранние инсайды сообщали, что фронтальная камера может «переехать» под дисплей, и обновление модуля связано именно с этим. При этом сама система распознавания лиц должна стать подэкранной не ранее 2025 года, согласно отчету Росс Янга. Напомним, что ранее появлялись слухи о «зауженном» Dynamic Island. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

Anatoly076
+190
Anatoly076
Раньше такие новости сопровождались отсылкой на регистрацию патента и т.д. И что теперь делать с этими «домыслами»? Так перенесут или нет? Сложилось впечатление что статья это некоторый комментарий чего-то.
2 часа назад в 16:12
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+71
denisba
Наконец то))
час назад в 16:31
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