Apple переделает Face ID в iPhone 16



Компания Apple прекратила заказывать модули Face ID за год до релиза iPhone 16. Об этом пишет iMore.



Согласно сообщению инсайдера, прекращение заказов указывает на то, что модуль Face ID в грядущей линейке iPhone должен серьезно обновиться. Из-за отказа Apple в Великобритании даже может закрыться большой завод по производству этих компонентов. Сообщается, что это произошло в сентябре 2023 года; компания собирается израсходовать все старые модули и потом перейти на новые.







Пока достоверно неизвестно, что именно изменится в Face ID на iPhone 16 Pro. Более ранние инсайды сообщали, что фронтальная камера может «переехать» под дисплей, и обновление модуля связано именно с этим. При этом сама система распознавания лиц должна стать подэкранной не ранее 2025 года, согласно отчету Росс Янга. Напомним, что Пока достоверно неизвестно, что именно изменится в Face ID на iPhone 16 Pro. Более ранние инсайды сообщали, что фронтальная камера может «переехать» под дисплей, и обновление модуля связано именно с этим. При этом сама система распознавания лиц должна стать подэкранной не ранее 2025 года, согласно отчету Росс Янга. Напомним, что ранее появлялись слухи о «зауженном» Dynamic Island.