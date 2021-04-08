Lenovo Legion 2 Pro









8 + 128 ГБ — 3699 юаней (примерно 43 300 рублей)

12 + 128 ГБ — 4099 юаней (примерно 48 000 рублей)

12 + 256 ГБ — 4399 юаней (примерно 51 500 рублей)

16 + 256 ГБ — 5299 юаней (примерно 62 000 рублей)

16 + 512 ГБ — 5999 юаней (примерно 70 200 рублей)







Компания Lenovo провела в Китае презентацию игрового смартфона Legion 2 Pro. Он будет конкурировать с ASUS ROG Phone 5 и Xiaomi Black Shark 4 Pro и по ряду параметров превосходит эти устройства.В Legion 2 Pro используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом и экран E4 AMOLED диагональю 6,92 дюйма с разрешением Full HD+ (2460×1080 пикселей), кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, 111-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, значением Delta E менее 0,5, поддержкой режима HDR10+ и низким уровнем мерцания при уменьшенной яркости. Защита матрицы обеспечивается стеклом Gorilla пятого поколения.Фронтальная камера 44-мегапиксельная, с сенсором Samsung GH1 и возможностью записи 4K-видео. Основная камера тройная — с главным сенсором 64 Мп, которому аккомпанируют широкоугольник на 16 и макромодуль 2 Мп.В Legion 2 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с быстрой 90-ваттной зарядкой через два порта (от 0 до 82% за 17 минут). Через один порт можно заряжать смартфон с мощностью до 67 Вт, такая же мощность предусмотрена для беспроводной зарядки, а реверсивная беспроводная зарядка 10-ваттная.На правом торце расположен сканер отпечатков пальцев для разблокировки системы, входа в приложения и подтверждения платежей. Разблокировку также можно осуществлять с помощью селфи-камеры.Legion 2 Pro набирает в AnTuTu более 855 тысяч баллов — это один из максимальных показателей. Он достигается использованием самой большой в индустрии испарительной камеры площадью 4730 квадратных миллиметров и двух вентиляторов диаметром по 29 мм, которые отводят тепло от корпуса, благодаря чему процессор и видеочип не сбрасывают тактовую частоту и могут продолжительное время работать с максимальной производительностью. Внутри корпуса расположены 14 термодатчиков, которые определяют степень нагрева различных элементов и задействуют активное охлаждение там, где оно требуется, и с такой интенсивностью, которая не мешает комфортному геймингу. Такие же наработки используются в игровых ноутбуках Lenovo серии Legion.К сожалению, из-за сверхнавороченной начинки Legion 2 Pro получился толстым и тяжёлым. От продолжительной игры на таком устройстве могут уставать руки, поэтому придётся делать частые перерывы или располагать смартфон на подставке.На тыльной стороне, в том числе в логотипе Legion и под лопастями вентилятора, расположена RGB-подсветка, которая стала чуть ли не обязательным атрибутом любых игровых смартфонов. Сзади и на боковых гранях размещены дополнительные кнопки для управления в играх, дающие значительные преимущества над соперниками.Legion 2 Pro поддерживает связь в сетях 2G, 3G, 4G и 5G. Поддерживаются две SIM-карты, а в качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой Legion. NFC-модуля в этой модели нет, не исключено, что он появится в международной версии, выпуск которой будет анонсировал позже.Продажи Lenovo Legion 2 Pro в Китае начнутся 9 апреля. Цены: