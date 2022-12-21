Samsung Мониторы

Samsung представила идеальный 4K-монитор для геймеров

Фархад

Samsung G7

Samsung представила новый геймерский 4K-монитор Dragon Knight G7 с 32-дюймовым дисплеем и высокой частотой обновления.

Dragon Knight G7 получил 32-дюймовую IPS-панель с разрешением UHD/4K (3840x2160 пикселей), частоту обновления 144 Гц, 95%-охват цветовой гаммы DCI-P3, отклик в 1 мс (GtG), сертификацию VESA DisplayHDR 400 и пиковую яркость в 400 нит.

Кроме того, новинка поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

Samsung G7

Среди прочих особенностей монитора — операционная система Tizen, регулируемая подставка, RGB-подсветка, два динамика, а также порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.

Пока Dragon Knight G7 доступен только в Китае по цене 4999 юаней ($717). Скорее всего, глобальный анонс этого монитора состоится в начале января.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+717
Stylus
ips в 2023 годы, ага — идеальный! Лет 15 назад был ещё.
2 часа назад в 18:36
#
Adamaska
+90
Adamaska Stylus
А в чём проблема? IPS быстрые матрицы в вменяемой цветопередачей.
час назад в 18:45
#
+717
Stylus Adamaska
в то что уже есть олед, там и идеал (не считая очень дорогого микро леда)А эти моники 15 лет не меняются. Кроме упаковки.
57 минут назад
#
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