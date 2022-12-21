Samsung представила идеальный 4K-монитор для геймеров

Samsung представила новый геймерский 4K-монитор Dragon Knight G7 с 32-дюймовым дисплеем и высокой частотой обновления.Dragon Knight G7 получил 32-дюймовую IPS-панель с разрешением UHD/4K (3840x2160 пикселей), частоту обновления 144 Гц, 95%-охват цветовой гаммы DCI-P3, отклик в 1 мс (GtG), сертификацию VESA DisplayHDR 400 и пиковую яркость в 400 нит.Кроме того, новинка поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.Среди прочих особенностей монитора — операционная система Tizen, регулируемая подставка, RGB-подсветка, два динамика, а также порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.Пока Dragon Knight G7 доступен только в Китае по цене 4999 юаней ($717). Скорее всего, глобальный анонс этого монитора состоится в начале января.