Представлен первый геймерский монитор OnePlus

Китайский производитель гаджетов OnePlus выпустил свои первые мониторы: геймерский X 27 и офисный E 24.OnePlus X 27 получил 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, откликом в 1 мс, 10-битной передачей цвета, 95%-охватом DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR 400.Эта модель также поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для переменной частоты обновления в играх при подключении к видеокартам AMD.Среди прочих особенностей X 27 — металлический корпус с регулируемой по высоте подставкой, порт USB-C с поддержкой Power Delivery на 65 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0 и 3,5-мм разъём для наушников.Геймерский монитор также предлагает режим разделения экрана для подключения двух разных источников и просмотра их в режиме «картинка-к-картинке» или «картинка-в-картинке».Новинка поступит в продажу в Индии с 15 декабря по цене 27 999 рупий (21 000 рублей).OnePlus E 24 оснащён 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 75 Гц. Он предлагает технологию Adaptive Sync, тонкий корпус толщиной 8 мм, металлическую подставку с регулировкой наклона и поворота, а также разъём USB-C с поддержкой Power Delivery на 18 Вт, HDMI 2.0, VGA и миниджек для наушников.Цены и доступность E 24 будут объявлены позже.