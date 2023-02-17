Lenovo представила необычный SSD на колесиках. Скорость и размеры впечатляют

Портативный накопитель выполнен в виде скейтборда и имеет поворотный механизм с двумя интерфейсами.Информацией поделился зарубежный сайт Gizmochina. Новинка получила длинное название — Lenovo Xiaoxin Solid-state U Disk. Габариты накопителя сравнимы со среднестатистической флешки. Конструкция вращается на 360°, защищая устройство от повреждений. Если дизайн скейта надоест, его можно заменить на стандартный корпус, который уже есть в комплекте вместе со шнурком.SSD-накопитель имеет сразу два интерфейса — USB-C и USB-A. Объем памяти составил 128 ГБ. Скорость чтения заявленная производителем — 400 МБ/с. В данный момент новинка доступна только в Китае по стартовой цене в 22 доллара. Позже ценник поднимется до 24 долларов.