Lenovo представила необычный SSD на колесиках. Скорость и размеры впечатляют

Артем
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Портативный накопитель выполнен в виде скейтборда и имеет поворотный механизм с двумя интерфейсами. 

Информацией поделился зарубежный сайт Gizmochina. Новинка получила длинное название — Lenovo Xiaoxin Solid-state U Disk. Габариты накопителя сравнимы со среднестатистической флешки. Конструкция вращается на 360°, защищая устройство от повреждений. Если дизайн скейта надоест, его можно заменить на стандартный корпус, который уже есть в комплекте вместе со шнурком.

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SSD-накопитель имеет сразу два интерфейса — USB-C и USB-A. Объем памяти составил 128 ГБ. Скорость чтения заявленная производителем — 400 МБ/с. В данный момент новинка доступна только в Китае по стартовой цене в 22 доллара. Позже ценник поднимется до 24 долларов.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+361
Geek
Скоро , во всех офисах. Звук шаркающего скейтика по столу 😁
54 минуты назад
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