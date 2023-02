Nothing Phone (1) начали обновляться до Android 13

Новое приложение «Погода» от Nothing;

Новый пакет эффектов подсветки Glyph;

Новая коллекция минималистичных обоев;

Иконки приложений теперь могут соответствовать цвету фона;

Настройки ярлыков на экране блокировки;

Сканер QR-кодов в приложении «Камера»;

Возможность выбора языковых настроек для разных приложений;

Новый интерфейс управления воспроизведением медиа;

Более плавная анимация при активации дисплея;

Улучшенный интерфейс приложения «Камера»;

Дополнительные настройки конфиденциальности и безопасности;

Повышение точности разблокировки по отпечатку пальца на 12%;

Увеличение скорости запуска приложения на 71%;

Снижение энергопотребления в режиме ожидания на 50%;

Повышение стабильности системы и общие исправления ошибок.

Стартап Nothing анонсировал выход стабильной сборки оболочки Nothing OS 1.5.2 на базе Android 13 для своей единственной модели смартфонов Nothing Phone (1).Обновление включает в себя ряд новых функций, улучшения программного обеспечения и патч безопасности Android от января 2023 года.Весь список изменений в Nothing OS 1.5.2:Прошивка распространяется поэтапно. Пока она доступна участникам программы открытого бета-тестирования, но в ближайшее время её смогут установить все остальные владельцы Nothing Phone (1).