Nothing Phone (1) начали обновляться до Android 13

Фархад

Nothing Phone (1)

Стартап Nothing анонсировал выход стабильной сборки оболочки Nothing OS 1.5.2 на базе Android 13 для своей единственной модели смартфонов Nothing Phone (1).

Обновление включает в себя ряд новых функций, улучшения программного обеспечения и патч безопасности Android от января 2023 года.

Весь список изменений в Nothing OS 1.5.2:
  • Новое приложение «Погода» от Nothing;
  • Новый пакет эффектов подсветки Glyph;
  • Новая коллекция минималистичных обоев;
  • Иконки приложений теперь могут соответствовать цвету фона;
  • Настройки ярлыков на экране блокировки;
  • Сканер QR-кодов в приложении «Камера»;
  • Возможность выбора языковых настроек для разных приложений;
  • Новый интерфейс управления воспроизведением медиа;
  • Более плавная анимация при активации дисплея;
  • Улучшенный интерфейс приложения «Камера»;
  • Дополнительные настройки конфиденциальности и безопасности;
  • Повышение точности разблокировки по отпечатку пальца на 12%;
  • Увеличение скорости запуска приложения на 71%;
  • Снижение энергопотребления в режиме ожидания на 50%;
  • Повышение стабильности системы и общие исправления ошибок.

Прошивка распространяется поэтапно. Пока она доступна участникам программы открытого бета-тестирования, но в ближайшее время её смогут установить все остальные владельцы Nothing Phone (1).

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Источник:
GizmoChina
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