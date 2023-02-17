Microsoft позволила использовать Windows 11 на компьютерах и ноутбуках Apple с процессорами M1 и M2





Компания Microsoft рассказала о возможностях использования её операционной системы на устройствах производства Apple. На Mac и MacBook можно запускать Windows 11 двумя способами.



Первый способ предусматривает облачный доступ к Windows 11 с помощью сервиса Windows 365 Cloud PC. Пользователь может арендовать у Microsoft виртуальный компьютер с выбранными характеристиками, установить на него необходимый софт и пользоваться как своим собственным. Этот сервис доступен организациям с помесячной оплатой за арендованные вычислительные мощности.



Второй способ предполагает установку средства виртуализации Parralels Desktop 18, в которое добавлена поддержка ARM-версии Windows 11 Pro и Enterprise. В этом случае Windows 11 запускается непосредственно на пользовательском устройстве в изолированной среде и предоставляет приложениям возможность использования различных технологий Microsoft, в том числе DirectX 12 и OpenGL3.3. В то же время существуют определённые ограничения: в виртуализированной версии Windows 11 нет подсистем Android и Linux, «песочницы» для изоляции кода и поддержки технологии защиты данных VBS (Virtualization-based Security).



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