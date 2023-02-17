В России перестали ремонтировать компьютеры Apple, купленные за границей

Авторизованные сервисные центры Apple в России стали отказывать пользователям в ремонте компьютеров Mac, купленных за границей, сообщают «Известия». Ситуацию не спасает даже наличие чека.Сразу несколько крупных АСЦ заявили, что сейчас сервисное обслуживание доступно только для тех моделей Mac, которые официально продавались на территории РФ. Некоторые также отметили, что не принимают в ремонт девайсы, купленные за границей после марта 2022 года.Интересно, что в техподдержке Apple говорят об обратном — на все Mac распространяется международная годовая гарантия производителя, которая не зависит от региона приобретения устройства и любой авторизованный сервисный центр должен его принять на ремонт.Представители Роспотребнадзора и опрошенные юристы сообщили «Известиям», что, согласно закону «О защите прав потребителей», владелец устройства, приобретённого за границей, всё же имеет право потребовать ремонт в любой уполномоченной организации на территории РФ, обратившись в письменном виде.