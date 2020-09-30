





По-настоящему беспроводные наушники пользуются большой популярностью последние несколько лет, и это натолкнуло компанию Lenovo на необычное решение. Она выпустила ноутбук, укомплектованный TWS-наушниками, которые можно переносить и заряжать непосредственно в корпусе этого устройства.В ThinkBook 15 Gen 2 встроен лоток для хранения и зарядки наушников, входящих комплект. При включении они сразу же устанавливают соединение с ноутбуком, хотя их можно использовать и с другими устройствами, в том числе смартфоном.Наушники немного напоминают AirPods Pro, хотя у ни серый корпус менее обтекаемой формы. Они обладают силиконовыми амбушюрами, поддерживают систему активного шумоподавления и позволяют управлять воспроизведением музыки с помощью сенсорной панели.Что касается самого ноутбука, то ThinkBook 15 Gen 2 оснащён поворачивающимся на 180 градусов экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD, обладает сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти, портами USB 3.0, выходным портом HDMI, а также разъёмом USB Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery.Ноутбук будет стоить в США от 549 долларов и дороже в зависимости от характеристик. Версия с процессором AMD Ryzen 4000 U-серии появится в продаже в октябре, но она лишена TWS-наушников, а вариант с чипом Intel 11-го поколения выйдет в ноябре, и к нему как раз прилагаются наушники.