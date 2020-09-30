По-настоящему беспроводные наушники пользуются большой популярностью последние несколько лет, и это натолкнуло компанию Lenovo на необычное решение. Она выпустила ноутбук, укомплектованный TWS-наушниками, которые можно переносить и заряжать непосредственно в корпусе этого устройства.
В ThinkBook 15 Gen 2 встроен лоток для хранения и зарядки наушников, входящих комплект. При включении они сразу же устанавливают соединение с ноутбуком, хотя их можно использовать и с другими устройствами, в том числе смартфоном.
Наушники немного напоминают AirPods Pro, хотя у ни серый корпус менее обтекаемой формы. Они обладают силиконовыми амбушюрами, поддерживают систему активного шумоподавления и позволяют управлять воспроизведением музыки с помощью сенсорной панели.
Что касается самого ноутбука, то ThinkBook 15 Gen 2 оснащён поворачивающимся на 180 градусов экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD, обладает сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти, портами USB 3.0, выходным портом HDMI, а также разъёмом USB Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery.
Ноутбук будет стоить в США от 549 долларов и дороже в зависимости от характеристик. Версия с процессором AMD Ryzen 4000 U-серии появится в продаже в октябре, но она лишена TWS-наушников, а вариант с чипом Intel 11-го поколения выйдет в ноябре, и к нему как раз прилагаются наушники.
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Идея интересная, но бесполезная. Наушники мы в основном используем в связке с телефоном/планшетом. Окей, в данном случае это возможно. Но что делать когда наушники нужно снять? Кидать их полуразряженные в карман, чтобы они там катались и забивались пылью? Или вынимать ноутбук, открывать лоток, класть туда наушники и снова убирать ноутбук? Неудобно. Реально удобным это решение может быть только при использовании этих наушников исключительно с ноутбуком, тогда да.