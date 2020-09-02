











Компания Lenovo анонсировала выпуск нескольких высокопроизводительных ноутбуков премиум-класса: Yoga Slim 9i с корпусом из натуральной кожи, ноутбук «2-в-1» Yoga 9i, а также игровой ноутбук Legion Slim 7i.Ноутбук Yoga Slim 9i и трансформер Yoga 9i выделяются кожаным покрытием верхней крышки ноутбука. Оба ноутбука оснащены процессорами Intel Core десятого поколения, а также графической архитектурой Intel Xe. Ноутбук Yoga 9i доступен в виде 15-дюймовой модели, с процессором Intel Core i9 поколения серии HK и видеокартой NVIDIA GTX 1650 Ti с технологией Max-Q.Yoga Slim 9i и Yoga 9i первыми среди ноутбуков Lenovo получили покрытие из натуральной чёрной кожи, а их корпусы выполнены из авиационного алюминиевого сплава. По словам Lenovo, процесс обтяжки корпуса состоит из 20 этапов. На каждую кожаную панель горячим тиснением наносится логотип Yoga, который затем дополнительно закрепляется глянцевым лаком. Перед нанесением кожаное покрытие тестируется в разных условиях, в том числе под воздействием ультрафиолета и при растяжении — для проверки износостойкости кожа растягивается грузом в 3 кг.Ноутбук-трансформер Yoga 9i представлен в металлическом исполнении в нескольких цветах: 14-дюймовая модель в цвете Warm Mica, а 15-дюймовая — в цвете Slate Grey.14-дюймовый ноутбук Yoga Slim 9i — один из самых тонких и лёгких в своём классе. Его толщина составляет 13,9 мм, а вес 1,26 кг. Ноутбук оснащен сенсорным дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 с разрешением 4К (3840×2160). Цветопередача достигает 90% в спектре DCI-P3, а яркость — 500 нит.Новые устройства Yoga обладают фронтальными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, а в Yoga 9i применяется вращающаяся звуковая панель. Новый дизайн включает в себя увеличенные звуковые каналы и оптимизированное размещение динамиков в шарнирном соединении ноутбука-трансформера. Экран Yoga Slim 9i может оснащаться скруглённым стеклом, которое придаёт ноутбуку более обтекаемый вид.Интерактивный сенсорный дисплей входит в стандартную комплектацию ноутбука Yoga Slim 9i, а также трансформера «2-в-1» Yoga 9i. Многофункциональный 14-дюймовый Yoga 9i оснащен 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400. 15,6-дюймовая модель оснащена 4К-дисплеем с поддержкой IPS VESA DisplayHDR 400 и яркостью 500 нит. Для защиты зрения можно настроить цветовую гамму, включив режим Eye Care Mode.Система охлаждения в 14-дюймовой модели Yoga 9i оснащена дополнительными вентиляционными отверстиями на нижней стороне клавиатуры, что позволяет снизить среднюю температуру на два градуса по сравнению с моделями предыдущего поколения. Также увеличены размеры вентиляционных каналов, скрытых за шарнирным соединением Yoga 9i, при этом уменьшена высота лопастей вентилятора.15-дюймовая модель Yoga 9i в максимальной комплектации оснащена 16 Гб оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем ёмкостью до 2 Тб. Модель оснащена дискретной видеокартой и двумя портами Thunderbolt 3 с поддержкой подключения внешних дисплеев. Оба ноутбука-трансформера поставляются со стилусом, который можно хранить и заряжать внутри корпуса. Стилус из комплектации Yoga 9i оснащён наконечником из эластомера.14-дюймовые модели в кожаном черном корпусе оснащены полноразмерной стеклянной клавиатурной панелью, со встроенным тачпадом, который вибрирует при нажатии, имитируя ощущение нажатия на кнопку. Тачпад имеет олеофобное покрытие, ультразвуковой сканер отпечатка пальца и защищен от проливания жидкости.Клавиатура в линейке Yoga оснащена клавишами с мягкой купольной подложкой. Сенсорная клавиатура Yoga Slim 9i автоматически регулирует яркость подсветки в зависимости от внешнего освещения.Для обеспечения приватности на ноутбуке Yoga Slim 9i и Yoga 9i достаточно сдвинуть выключатель электронного затвора сбоку, тем самым отключив встроенную инфракрасную камеру. Эта камера в сочетании с Windows Hello и Lenovo Smart Assist позволяет использовать функции чипа, который отвечает за более вход в систему с распознаванием лица. Ноутбук может подать громкий сигнал, если кто-то без ведома возьмет или подвинет устройство.14-дюймовый ноутбук-трансформер Yoga 9i оснащён модулями Bluetooth 5.1 и Intel Wi-Fi 6 (Gig+), двумя портами Thunderbolt 4 и аккумулятором на 18 часов работы. Быстрая зарядка с помощью технологии Rapid Charge Boost позволяет ноутбуку-трансформеру Yoga 9i работать от аккумулятора до 13 часов. Возможность охлаждения на основе искусственного интеллекта Lenovo Q-Control оптимизирует потребление энергии и температуру аккумулятора.Legion Slim 7i — компактный 15-дюймовый игровой ноутбук с видеокартой серии GeForce RTX и процессором Intel Core i9 десятого поколения серии HK. Корпус ноутбука изготовлен из авиационного алюминиевого сплава. Ноутбук также доступен с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 и технологией Max-Q, которая способна в реальном времени просчитывать трассировку лучей. С помощью технологии Max-Q Dynamic Boost устройства способны в реальном времени автоматически менять баланс энергопотребления между процессором и видеокартой.На ноутбуках Legion Slim 7i с видеокартами GeForce RTX поддерживаются и другие функции NVIDIA, такие как улучшенная технология DLSS 2.0 (суперсэмплинг на основе глубокого машинного обучения): с помощью искусственного интеллекта частота кадров увеличивается до двух раз, сохраняя резкость изображения и применяя трассировку лучей к половине пикселей.Благодаря вентиляционным отверстиям, расположенным над клавиатурой, новая система охлаждения в Legion Slim 7i по сравнению с предыдущими поколениями стала на 31% больше и лучше рассеивает тепло при высокой нагрузке. Количество лопастей вентиляторов увеличено для нагнетания большего объёма холодного воздуха, а массив из пяти температурных датчиков отслеживает состояние системы и позволяет регулировать любое повышение энергопотребления. Звук в ноутбуке обеспечивает акустическая система Dolby Atmos Speaker System с технологией Sound Radar от Dolby.Включение ноутбука и вход в систему осуществляются нажатием кнопки питания, куда встроен сканер отпечатка пальца. Для защиты приватности ноутбуки оснащены электронным затвором веб-камеры. В новинках устанавливаются накопители M.2 NVMe PCIe SSD (RAID 0) ёмкостью до 2 Тб, до 32 Гб оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, а также дисплеи с диагональю 15,6 дюйма. В том числе с 4К-матрицей IPS VESA DisplayHDR 400, которая отображает 100% цветового пространства Adobe RGB, имеет частоту обновления 60 Гц и яркость 600 нит. Для киберспортсменов подойдёт IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD, отображающим 100% цветового пространства sRGB.Legion Slim 7i оснащён клавиатурой TrueStrike. Геймерам доступны преимущества игровой клавиатуры на сверхнизком каркасе, среди которых функция Аnti-ghosting, отдельный блок цифровых клавиш, полноразмерные курсорные клавиши и большой стеклянный тачпад. Также имеется возможность выбрать индивидуальную подсветку клавиш Corsair iCUE RGB.