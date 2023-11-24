Lenovo требует запретить продажи ноутбуков Asus

Александр


Lenovo инициировала судебное разбирательство с компаниями AsusTek Computer и Asus Computer International и требует запретить продажи ноутбуков ZenBook в США и других странах из-за патентных нарушений.

Lenovo обвиняет Asus в нарушении четырёх патентов:

  • «Способы и устройства для передачи ресурсов блоками»: технология снижения задержек, возникающих во время передачи пакета по восходящей линии связи, за счёт уменьшения количества шагов для беспроводной загрузки данных.
  • Способ управления питанием с использованием беспроводной сети и передаваемого по ней «магического пакета» без связи с точкой доступа.
  • Метод диагональной прокрутки в любом месте сенсорной панели при помощи двух пальцев.
  • «Двойной шарнир с угловым механизмом вала синхронизации»: экранный шарнир, позволяющий переводить ноутбук из режима «раскладушки» в режим планшета.

Lenovo требует, чтобы бренд Asus прекратил рекламировать и продавать ноутбуки, в которых используются технологии, описанные в перечисленных патентах. По словам Lenovo, подача иска стала последним способом убедить Asus в необходимости прекратить нарушения, а до этого компании пытались решить вопрос в досудебном порядке, но не смогли договориться. Lenovo занимает 23,5% от общемирового рынка компьютеров, а доля Asus на этом рынке составляет 7,1%.
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Комментарии

–45
oskar
Дерьмовое леново совсем охренело.
2 часа назад в 10:35
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+207
Виктор Пересвет
Да уж, сколько восстановил шарниров в ленововских ноутах и не сосчитать… была у них прослабленная линейка…
2 часа назад в 11:03
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