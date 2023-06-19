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Один клик в Wildberries — и вы должны 10 000 р. за отмену заказа
Александр Кузнецов —
Пикабушник veezh попал в ловушку — он заказал на Wildberries товары, которые ему не нужны, и попытался отменить покупку, но это оказалось невозможно. Товаров было много, за отказ от каждого нужно платить деньги, в результате он будет в минусе на десять с лишним тысяч рублей.
veezh не первый, кто оказался в такой ситуации. Некоторые пользователи Wildberries почему-то хранят понравившиеся товары не в избранном, а в корзине. При оформлении очередного заказа они забывают убрать галочку с выделения всех товаров, не обращают на суммарную стоимость и покупают всё. Обращения в поддержку не помогают, и случай с veezh не стал исключением — сотрудники маркетплейса ответили, что отменить заказ нельзя, но можно отказаться от получения товаров на ПВЗ, и тогда спишется определённая сумма за возврат.
veezh купил товаров почти на 60 тысяч рублей, кнопки отмены заказу у него, как и у других пользователей Wildberries, не оказалось. Он подумал, что можно отменить доставку через поддержку в чате, но ему отказали. За возврат 101 товара с его карты спишут 10 100 рублей — по сто рублей за каждую отменённую позицию. Впрочем, списания можно избежать, если заблокировать привязанную к Wildberries карту или установить на ней маленький лимит. Тогда платежи не пройдут, но придётся заводить новый аккаунт, если в планах нет отказа от дальнейшего использования Wildberries.
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