Lenovo выпустила планшет с восемью динамиками JBL и встроенной подставкой

Фархад
Lenovo

Китайский производитель электроники Lenovo представил новый планшет Tab Plus, который получил довольно уникальные характеристики и очень доступную цену.

Девайс оснащён 11,5-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2000 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Спереди и сзади расположены камеры на 8 Мп. За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картой microSD.

Lenovo

Кроме того, Lenovo Tab Plus оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников и аккумулятором ёмкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Из коробки он работает под управлением Android 14, а производитель обещает поддерживать его до 2028 года.

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Lenovo

Этот планшет создан специально для развлечений — он оснащён восемью динамиками JBL и встроенной гибкой подставкой, которую можно отклонять до 175°. Ещё одна уникальная черта девайса — его можно использовать в качестве Bluetooth-колонки.

Купить Lenovo Tab Plus уже можно в некоторых странах по цене 279 евро.
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Источник:
GSM Arena
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