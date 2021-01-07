











Компания LG в рамках виртуальной выставки CES 2021 представит линейку ноутбуков серии gram. Эти устройства легкие, портативные и обладают длительным временем автономной работы.Модельный ряд включает в себя пять моделей LG gram 17 (17Z90P), LG 16 gram (16Z90P), LG 14 gram (14Z90P), LG gram 2-в-1 16 (16T90P) и LG gram 2-в-1 14 (14T90P) с соотношением сторон экрана 16:10. Размеры клавиатуры и тачпада были увеличены для более быстрого и легкого набора текста без ущерба для характеристик портативности. Дисплеи высокого разрешения охватывают 99% цветового пространства DCI-P3.Ноутбуки LG gram оснащены процессором Intel Core 11-го поколения с графической картой Iris Xe и модулем памяти LPDDR4x. Модели LG gram 17Z90P, 16Z90P и 16T90P оснащены батареями ёмкостью 80 Втч.Флагманская модель LG gram 17 отличается 17-дюймовым экраном при весе 1,35 кг. Обладая одинаковыми характеристиками мобильности, ноутбуки LG gram 16 и 14 весят 1,19 кг и 999 г соответственно при толщине 1,68 см. Благодаря использованию тонких рамок и скрытой конструкции шарнира, все три модели имеют соотношение размера дисплея к корпусу 90%.Обе модели новой линейки LG gram 2-в-1 обладают шарниром, который позволяет поворачивать экран на 360 градусов. Модель LG gram 2-в-1 поставляется в комплекте со стилусом, совместимым с Wacom AES 2.0.Ноутбуки LG gram будут представлены в рамках виртуального выставочного пространства на выставке CES 2021 с 11 по 14 января.