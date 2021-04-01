Компания LG больше не будет выпускать обновления для своих смартфонов и планшетов. Перестанут выходить как крупные апдейты, так и небольшие патчи безопасности. Это связано с предстоящим закрытием мобильного подразделения LG.
По данным MyDrivers, пресс-служба LG объявит об уходе компании с рынка смартфонов и планшетов в понедельник, 5 апреля. Рабочим, задействованным на производстве этих устройств, предложено перейти на завод по производству бытовой техники в южнокорейском городе Чангвоне.
Мобильный бизнес LG убыточен с 2015 года. За это время компания потеряла на нём около 4,5 миллиардов долларов США. Несмотря на это, недавно она решила сменить стратегию и заняться выпуском экспериментальных смартфонов, но самый первый из них — LG Wing — потерпел сокрушительное фиаско. Модель была продана тиражом в несколько тысяч штук, после чего её производство было остановлено. LG также анонсировала смартфон с растягивающимся экраном, но он по очевидным причинам так и не будет выпущен.
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