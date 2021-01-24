По слухам, компания LG планирует выйти из бизнеса по производству смартфонов и ищет желающего приобрести её мобильное подразделение. Переговоры с несколькими возможными покупателями уже ведутся.
Одним из наиболее вероятных покупателей, по сведениям издания Business Korea, является компания Vingroup из Вьетнама. Её капитализация составляет 16,5 миллиардов долларов США, это 14% от общей рыночной стоимости всех вьетнамских компаний, чьи акции открыто торгуются на бирже. С 2018 года Vingroup тесно сотрудничает с LG.
Vingroup работает в нескольких сферах бизнеса: отели, туризм, недвижимость, дистрибуция, строительство, автомобили, сотовые телефоны. В основном она ориентирована на местный рынок. Vingroup производит смартфоны под брендом LG как ODM-вендор. Заключив сделку с LG, Vingroup планирует начать продажи смартфонов в США и других странах мира. Смартфоны LG продаются в США довольно хорошо, лучше, чем в остальных регионах — в 2020 году их рыночная доля в Северной Америке составила 12,9%.
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