LG рассматривает возможность выхода с рынка смартфонов в 2021 году. Компания потеряла около 4,5 миллиарда долларов на своём мобильном бизнесе. О такой возможности уведомил сотрудников генеральный директор Квон Бонг Сок.
Издание Korea Herald сообщает, что Квон Бонг Сок разослал служебную записку сотрудникам, намекая на изменение направления мобильного бизнеса LG. «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жестокой, LG пора сделать правильный выбор. Компания рассматривает все возможные меры, включая продажу, вывод и сокращение подразделения», — говорится в заявлении главы LG.
LG подтвердила сайту The Verge подлинность внутренней записки, отметив, что пока еще ничего не решено. «Руководство намерено принять все необходимые меры для решения проблем мобильного бизнеса в 2021 году», — заявил представитель LG.
Компания пыталась привлечь внимание, анонсировав различные интересные решения. Тщетные попытки выпуска моделей Velvet и Wing не получили положительного отклика. По данным IDC, в мировых поставках смартфонов продолжают доминировать Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo и Apple.
На выставке CES 2021 компания LG представила устройство с раздвижным экраном. Южнокорейский производитель пообещал, что новинка будет выпущена в этом году. Таким образом смартфон с раздвижным экраном может стать последним мобильным устройством LG.
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