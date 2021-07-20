





LG объявила о выпуске самой компактной на сегодняшний день модели саундбара LG Eclair (модель QP5), старт продаж которой начнется в Северной Америке, а затем в других регионах мира. Саундбар, удостоенный награды CES Innovation Award 2021 года, подходит для современного образа жизни благодаря своему стильному и компактному дизайну, который отлично вписывается в небольшое пространство, обеспечивая объемное звучание.LG Eclair гарантирует высокую производительность благодаря поддержке Dolby Atmos и DTS: X, а сабвуфер с низким уровнем вибрации и мощным басом, позволит наслаждаться качественным звуком, не беспокоя соседей. Размерами всего 296 x 59,9 x 126 мм — одна треть ширины самой маленькой 3.1.2-канальной звуковой панели LG с интерфейсом Atmos, SP8YA. LG Eclair отличается овальным дизайном и различными цветовыми решениями «классический черный» и «белый трикотаж», которые гармонично сочетаются с любым современным интерьером.В усовершенствованной 3.1.2-канальной системе LG Eclair с беспроводным сабвуфером используются настройки и технологии Meridian Audio, обеспечивающие высокую детализацию и пространственность звучания. Технология Horizon преобразует двухканальный стереоконтент в многоканальный звук, чтобы обеспечить более широкую звуковую сцену для объемного звучания.LG Eclair расширяет возможности просмотра, благодаря поддержке сквозной передачи 4K, что обеспечивает зрителям воспроизведение потрясающего контента 4K и HDR, включая Dolby Vision, в своих любимых стриминговых сервисах. Более того, адаптивный LG AI Sound Pro анализирует воспроизводимый контент и автоматически применяет оптимальные настройки звучания в зависимости от жанра контента, будь то новости, музыка или кино.LG Eclair не только оживляет звук, но и требует меньше кабелей для подключения без ущерба качеству воспроизведения. Расширенный обратный аудиоканал (eARC) позволяет передавать без потерь 5.1-канальный, 7.1-канальный, иммерсивный звук Dolby Atmos и DTS: X, на совместимых телевизорах. Владельцы телевизоров LG 2021 года также получат аутентичный и чистый звук с функцией TV Sound Mode Share, сочетающей в себе вычислительную мощность новейших процессоров LG α (Alpha) AI и AI Sound Pro, для точной передачи всех звуковых нюансов контента.