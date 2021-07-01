«Телевизор LG QNED Mini LED представляет собой эволюционный скачок вперед, благодаря использованию уникальной технологии цветопередачи LG и технологию подсветки Mini LED для достижения высочайшего качества изображения на ЖК-дисплее», — сказал Пак Хён-сэй, президент компании LG Home Entertainment. «Наша новейшая линейка продукции — это свидетельство технологического превосходства LG на рынке телевизоров премиум-класса, которое стало возможным, благодаря постоянному совершенствованию и развитию наших инновационных OLED и QNED Mini LED телевизоров».







В июле компания LG начнет продажи моделей новейшей и топовой линейки ЖК-телевизоров на рынках по всему миру. Благодаря технологиям цветопередачи LG NanoCell с использованием квантовых точек, а также подсветке Mini LED, эти телевизоры предлагают насыщенный чёрный цвет, более точную цветопередачу и повышенную контрастность и яркость. Линейка включает в себя 8K-модели серии QNED99 и QNED95, а также 4K-модели серии QNED90 с экранами от 65 до 86 дюймов по диагонали.Телевизоры LG QNED Mini LED сертифицированы международным агентством по тестированию продукции Intertek. Это гарантирует, что они обеспечивают глубину и насыщенность цветопередачи, а их экраны лишены искажений цветопередачи при широком угле обзора.Телевизор включает в подсветку большее количество светодиодов по сравнению с другими моделями аналогичного размера, что повышает яркость и насыщенность зон затемнения. Например, 86-дюймовый 8K-телевизор LG (модель 86QNED99UPA) имеет подсветку примерно от 30 000 светодиодных источников, расположенных таким образом, чтобы создать около 2500 локальных зон подсвета, что обеспечивает в 10 раз больше контрастности, чем у обычных ЖК-телевизоров. Это позволяет добиться более глубоких тёмных оттенков и высокой детализации в тёмных областях.Телевизоры LG QNED Mini LED были сертифицированы как экологическая продукция швейцарской компанией SGS Société Générale de Surveillance SA. Такой сертификат присуждается продуктам с низкой степенью воздействия на окружающую среду и пригодность для переработки.Телевизоры LG QNED Mini LED станут доступны на российском рынке в 2021 году. Более точная дата пока не называется.