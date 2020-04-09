Похоже, что LG готовится к выпуску нового устройства, которое, по ее словам, будет использовать совершенно новый язык дизайна. Компания описывает его как «дань естественному миру с отличающимся визуальным форм-фактором от отраслевого тренда».
На концепте изображена основная камера небольшого размера, а дополнительные объективы и вспышка располагаются прямо под ней в порядке уменьшения диаметра. LG называет такой подход Raindor или «капли дождя». Отмечается, что основной сенсор лишь слегка выступает за пределы корпуса, а все остальные элементы расположены под защитным стеклом задней поверхности. По словам компании, это противоречит современным тенденциям с громоздкими камерными модулями.
Производитель также отмечает новый элемент, которые получил название «3D Arc Design». Он заключается в симметричном изгибе дисплея и задней панели смартфона. Таким образом LG хочет создать наиболее естественное ощущение в руке, чем от всех предыдущих смартфонов компании.
Других подробностей о новом смартфоне компания пока не предоставила. По словам LG, этот новый язык дизайна будет применяться во всем диапазоне устройств.
На концепте изображена основная камера небольшого размера, а дополнительные объективы и вспышка располагаются прямо под ней в порядке уменьшения диаметра. LG называет такой подход Raindor или «капли дождя». Отмечается, что основной сенсор лишь слегка выступает за пределы корпуса, а все остальные элементы расположены под защитным стеклом задней поверхности. По словам компании, это противоречит современным тенденциям с громоздкими камерными модулями.
Производитель также отмечает новый элемент, которые получил название «3D Arc Design». Он заключается в симметричном изгибе дисплея и задней панели смартфона. Таким образом LG хочет создать наиболее естественное ощущение в руке, чем от всех предыдущих смартфонов компании.
Других подробностей о новом смартфоне компания пока не предоставила. По словам LG, этот новый язык дизайна будет применяться во всем диапазоне устройств.
«Наш будущий смартфон будет опираться на богатую историю классических дизайнов LG, которые всегда были узнаваемы с первого прикосновения. Это устройство станет первым взглядом на конкурентное преимущество, которое мы приложим каждому нашему смартфону в будущем», — вице-президент и руководитель лаборатории мобильного дизайна Ча Ён-дук.
Сообщается, что LG может представить смартфон под новым брендом и с новым дизайном 15 мая. По прогнозам компании, новые устройства должны будут повторить успех знаменитой серии Chocolate. Если верить утечкам, новинка будет оснащена процессором среднего класса Snapdragon 765 от Qualcomm с поддержкой сетей пятого поколения.
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