Похоже, что LG готовится к выпуску нового устройства, которое, по ее словам, будет использовать совершенно новый язык дизайна. Компания описывает его как «дань естественному миру с отличающимся визуальным форм-фактором от отраслевого тренда».На концепте изображена основная камера небольшого размера, а дополнительные объективы и вспышка располагаются прямо под ней в порядке уменьшения диаметра. LG называет такой подход Raindor или «капли дождя». Отмечается, что основной сенсор лишь слегка выступает за пределы корпуса, а все остальные элементы расположены под защитным стеклом задней поверхности. По словам компании, это противоречит современным тенденциям с громоздкими камерными модулями.Производитель также отмечает новый элемент, которые получил название «3D Arc Design». Он заключается в симметричном изгибе дисплея и задней панели смартфона. Таким образом LG хочет создать наиболее естественное ощущение в руке, чем от всех предыдущих смартфонов компании.Других подробностей о новом смартфоне компания пока не предоставила. По словам LG, этот новый язык дизайна будет применяться во всем диапазоне устройств.