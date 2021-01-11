





Компания LG анонсировала на онлайн-мероприятии CES 2021 линейку телевизоров премиум-класса, в которую входят модели OLED, QNED Mini LED и NanoCell. Флагманские модели телевизоров LG получили обновлённую начинку: OLED-панель, усовершенствованная структура ЖК-панели, сочетающая цветовую технологию Quantum NanoCell с подсветкой mini LED, процессор AI и переработанная операционная система WebOS.Модели серии LG G1 используют технологию OLED evo, которая обеспечивает улучшенные характеристики цветовой отдачи, яркости, четкости, детализации и реалистичности. Модели серии LG C1 отличаются разнообразием размеров экрана — от 48-дюймовой модели для геймеров до 83-дюймовой модели для просмотра кино в большой компании. Модель Gallery Stand представляет собой альтернативу стильным моделям Gallery Design, которые крепятся вплотную к стене и предназначены для тех, кому необходимо больше возможностей для обустройства интерьера.Интеллектуальный процессор LG — α (Alpha) 9 Gen 4 AI отвечает за производительность телевизоров OLED (Z1, G1 и C1), mini LED (QNED99 и QNED95), а также NanoCell (NANO99 и NANO95). В процессоре реализованы возможности глубокого обучения для улучшения масштабирования, благодаря чему контент с низким разрешением выглядит хорошо на больших дисплеях. Процессор оснащен функцией AI Picture Pro, которая распознает появляющиеся на экране объекты, такие как лица и тела, различая передний и задний планы, обрабатывая каждый объект независимо. Благодаря способности определять жанр контента, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, количество света в различных сценах и окружающие условия в различных условиях просмотра.В процессоре реализована новая версия модуля искусственного интеллекта LG AI Sound Pro. Функция виртуального звука Virtual 5.1.2 surround sound up-mixing обеспечивает улучшенный звук через встроенные динамики, а функция автоматического выравнивания громкости (Auto Volume Leveling) обеспечивает постоянный уровень громкости при переключении каналов или приложений.Благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей, панели, представленные в линейке моделей 2021 года, были сертифицированы международным агентством по тестированию продукции Intertek как имеющие 100-процентную точность цветопередачи. Телевизоры LG также поддерживают технологии Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.OLED-телевизоры LG 2021 года оснащены геймерскими функциями, в том числе оптимизатором игр и временем отклика в 1 миллисекунду, имеют низкую задержку ввода и четыре порта с поддержкой новых спецификаций HDMI. Game Optimizer автоматически применяет наилучшие настройки изображения в соответствии с типом игры, будь то шутер от первого лица, ролевая игра или стратегия в реальном времени. OLED-телевизоры LG совместимы с G-SYNC, поддерживают технологию FreeSync Premium и переменную частоту обновления, которой можно управлять с помощью Game Optimizer.В OLED-телевизорах LG применяются телевизионные панели, сертифицированные Eyesafe и отвечающие требованиям в области уровня излучения синего цвета американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe. LG расширила количество моделей телевизоров, которые будут поддерживать функции HDMI 2.1 с улучшенным каналом возврата звука (eARC) и автоматическим режимом низкой задержки. Некоторые модели будут поддерживать переменную частоту обновления в играх.Разработанные для отличной совместимости с новыми моделями OLED-телевизоров, новые саундбары LG являются еще одним подтверждением экологически ответственного подхода компании к процессу производства. Их наружные части изготовлены из переработанных материалов, а упаковка предназначена для защиты без использования пенополистирольных блоков.