Компания LG анонсирует скорое появление на российском рынке первого в мире сворачивающегося телевизора LG SIGNATURE OLED R. Он способен органично вписаться в любую обстановку.
Ультратонкий экран сворачивается в корпус современной звуковой системы. Такой экран возможен только благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED. В конструкции используются крышки динамика от производителя Kvadrat (Дания).
Телевизор может появляться, когда он вам нужен, и исчезать, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение. Смотрите любимые передачи и фильмы в полноэкранном режиме, ненавязчиво создавайте настроение в линейном режиме или максимально эффективно используйте пространство в режиме без экрана.
Другими словами, вы можете превратить LG SIGNATURE OLED R из колонки в телевизор. Устройство поддерживает распознавание голоса для взаимодействия с виртуальным помощником.
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Их вообще кто-то покупает? Вы лично купите телевизор из статьи?
Вопрос не так ставите. Многие бы купил, стой он 10-20-30 тыс. руб.
А так, он стоит почти 1 млн руб.
в России не так много, кто может купить.