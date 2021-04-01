





Компания LG анонсирует скорое появление на российском рынке первого в мире сворачивающегося телевизора LG SIGNATURE OLED R. Он способен органично вписаться в любую обстановку.Ультратонкий экран сворачивается в корпус современной звуковой системы. Такой экран возможен только благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей OLED. В конструкции используются крышки динамика от производителя Kvadrat (Дания).Телевизор может появляться, когда он вам нужен, и исчезать, когда больше не требуется. Экран перемещается на три разных уровня, каждый из которых имеет свое предназначение. Смотрите любимые передачи и фильмы в полноэкранном режиме, ненавязчиво создавайте настроение в линейном режиме или максимально эффективно используйте пространство в режиме без экрана.Другими словами, вы можете превратить LG SIGNATURE OLED R из колонки в телевизор. Устройство поддерживает распознавание голоса для взаимодействия с виртуальным помощником.