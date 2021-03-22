По данным корейской газеты Donga Ilbo, компания LG планирует полностью прекратить выпуск сотовых телефонов, смартфонов и планшетов. Сейчас её доля на общемировом рынке почти нулевая, а больше всего мобильных устройств LG продаётся в США, где позиции этой компании достаточно сильны.
Причина возможного закрытия мобильного бизнеса — его убыточность. По итогам последних пяти лет мобильное подразделение LG показало убыток в размере 4,5 миллионов долларов США, в то время как другие направления, в которых работает компания (например, выпуск телевизоров и мониторов), демонстрируют рост прибыли.
Предполагается, что руководство LG объявит о закрытии мобильного подразделения компании в начале апреля. Ранее LG отказалась от выпуска экспериментальных смартфонов в рамках проекта Explorer. Это произошло после провала продаж LG Wing с двумя экранами, которые можно располагать Т-образно — устройство ожидаемо оказалось слишком дорогим и странным, чтобы привлечь массового потребителя.
Также известно, что компания LG хотела передать производство недорогих смартфонов на аутсорс своему давнему партнёру Vingroup JSC из Вьетнама, по переговоры не увенчались успехом. Тогда же в компании были упразднены некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.
По данным The Korea Herald, LG рассматривает два варианта дальнейшей судьбы своего бизнеса по производству смартфонов — полное закрытие или продажу стороннему производителю. «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жёсткой, LG пора принять решение и сделать правильный выбор», — говорится в письме главы LG Квон Бонг Сок сотрудникам компании.
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