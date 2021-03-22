LG

По данным корейской газеты Donga Ilbo, компания LG планирует полностью прекратить выпуск сотовых телефонов, смартфонов и планшетов. Сейчас её доля на общемировом рынке почти нулевая, а больше всего мобильных устройств LG продаётся в США, где позиции этой компании достаточно сильны.

Причина возможного закрытия мобильного бизнеса — его убыточность. По итогам последних пяти лет мобильное подразделение LG показало убыток в размере 4,5 миллионов долларов США, в то время как другие направления, в которых работает компания (например, выпуск телевизоров и мониторов), демонстрируют рост прибыли.

Предполагается, что руководство LG объявит о закрытии мобильного подразделения компании в начале апреля. Ранее LG отказалась от выпуска экспериментальных смартфонов в рамках проекта Explorer. Это произошло после провала продаж LG Wing с двумя экранами, которые можно располагать Т-образно — устройство ожидаемо оказалось слишком дорогим и странным, чтобы привлечь массового потребителя.

LG Wing

Также известно, что компания LG хотела передать производство недорогих смартфонов на аутсорс своему давнему партнёру Vingroup JSC из Вьетнама, по переговоры не увенчались успехом. Тогда же в компании были упразднены некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.

По данным The Korea Herald, LG рассматривает два варианта дальнейшей судьбы своего бизнеса по производству смартфонов — полное закрытие или продажу стороннему производителю. «Поскольку конкуренция на мировом рынке мобильных устройств становится все более жёсткой, LG пора принять решение и сделать правильный выбор», — говорится в письме главы LG Квон Бонг Сок сотрудникам компании.


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