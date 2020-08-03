По данным Digitimes, в этом году компания Apple выпустит новые флагманские смартфоны в два этапа. Сначала выйдут iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма, а спустя несколько недель начнутся продажи компактной модели iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма и самая топовая модель iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
По слухам, презентация линейки iPhone 12 состоится 8 сентября. Старт продаж немного задержится, виной тому — задержки в поставках и на производстве, вызванные карантином из-за коронавируса. Планам Apple помешало то, что инженеры работали из дома и не могли оперативно и продуктивно тестировать устройства и посещать фабрики в Китае.
Начало сборки новых айфонов задержалось примерно на месяц, однако ODM-партнёры Apple постарались сделать так, чтобы задержка выпуска хотя бы некоторых моделей была минимальной.
В этом году Apple выпустит четыре модели смартфонов, которые отличаются друг от друга размерами, набором камер, некоторыми другими особенностями и ценой:
- iPhone 12: экран 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, алюминиевый корпус, 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 649 долларов.
- iPhone 12 Max: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, алюминиевый корпус 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 749 долларов.
- iPhone 12 Pro: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 999 долларов.
- iPhone 12 Pro Max: экран 6,68 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 1099 долларов.
В смартфонах Apple впервые появится поддержка 5G, но за неё придётся доплатить дополнительные 100 долларов. При этом Apple выпустит все устройства в 4G-версиях, благодаря чему пользователи, которым не нужен 5G, не станут переплачивать за технологию, которая им пока не интересна. Сети 5G пока развёрнуты не во всех странах, и даже в США они есть не во всех штатах и не у всех операторов связи. Базовая модель iPhone 12 будет стоить в США на 50 долларов дешевле, чем iPhone 11 на старте продаж. Можно ожидать, что цена будет снижена и в России. В нашей стране сети 5G пока не запущены в коммерческую эксплуатацию и лишь тестируются операторами, которые никак не могут добиться от властей выделения нужных им диапазонов. Из-за этого, по всей видимости, в Россию официально будут поставляться только более дешёвые модели с поддержкой LTE.
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