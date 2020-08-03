iPhone 12: экран 5,4 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, алюминиевый корпус, 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 649 долларов.

iPhone 12 Max: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, алюминиевый корпус 4 ГБ ОЗУ, накопитель 64, 128 или 256 ГБ, двойная камера 64 Мп. Цена — от 749 долларов.

iPhone 12 Pro: экран 6,1 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 999 долларов.

iPhone 12 Pro Max: экран 6,68 дюйма с разрешением 2532×1170 пикселей, 10-битными цветами и яркостью до 1341 нит, стальной корпус, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128, 256 или 512 ГБ, тройная камера с системой LiDAR. Цена — от 1099 долларов.







По данным Digitimes, в этом году компания Apple выпустит новые флагманские смартфоны в два этапа. Сначала выйдут iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с экранами диагональю 6,1 дюйма, а спустя несколько недель начнутся продажи компактной модели iPhone 12 с экраном 5,4 дюйма и самая топовая модель iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.По слухам, презентация линейки iPhone 12 состоится 8 сентября. Старт продаж немного задержится, виной тому — задержки в поставках и на производстве, вызванные карантином из-за коронавируса. Планам Apple помешало то, что инженеры работали из дома и не могли оперативно и продуктивно тестировать устройства и посещать фабрики в Китае.Начало сборки новых айфонов задержалось примерно на месяц, однако ODM-партнёры Apple постарались сделать так, чтобы задержка выпуска хотя бы некоторых моделей была минимальной.В этом году Apple выпустит четыре модели смартфонов, которые отличаются друг от друга размерами, набором камер, некоторыми другими особенностями и ценой:В смартфонах Apple впервые появится поддержка 5G, но за неё придётся доплатить дополнительные 100 долларов. При этом Apple выпустит все устройства в 4G-версиях, благодаря чему пользователи, которым не нужен 5G, не станут переплачивать за технологию, которая им пока не интересна. Сети 5G пока развёрнуты не во всех странах, и даже в США они есть не во всех штатах и не у всех операторов связи. Базовая модель iPhone 12 будет стоить в США на 50 долларов дешевле, чем iPhone 11 на старте продаж. Можно ожидать, что цена будет снижена и в России. В нашей стране сети 5G пока не запущены в коммерческую эксплуатацию и лишь тестируются операторами, которые никак не могут добиться от властей выделения нужных им диапазонов. Из-за этого, по всей видимости, в Россию официально будут поставляться только более дешёвые модели с поддержкой LTE.