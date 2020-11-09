











Logitech представила ERGO M575 — беспроводной трекбол с навигацией при помощи большого пальца, который поможет вам сэкономить место на рабочем столе. Трекбол не требует перемещать руку для управления курсором, поэтому ладонь и предплечье остаются расслабленными в течение всего процесса работы с устройством. Представленная в России в графитовом цвете новинка отличается эргономичным дизайном, обеспечивает поддержку ладони пользователя и подойдёт для рабочего пространства любых размеров.ERGO M575 обеспечивает плавную и точную навигацию, и его можно использовать практически везде. При этом новинка не требует перемещать руку для управления курсором, а расположенное под углом колёсико прокрутки позволяет более естественно разместить пальцы на корпусе и обеспечивает комфортную работу в течение всего дня. Точность отслеживания и скорость трекбола можно настроить с помощью программного обеспечения Logitech Options. Устройство подключается к гаджетам и компьютеру при помощи комплектного USB-приёмника или по Bluetooth, совместимо с Mac, iPad и ПК, и комплектуется батареей AA, ресурса которой хватает на 24 месяца (при подключении через USB-приёмник).Часть элементов корпуса ERGO M575 изготовлена из переработанного пластика (PCR) — 50% в графитовой и 21% в грязно-белой версии. Программа PCR помогает заботиться об экологии и давать «вторую жизнь» потребительской электронике, срок эксплуатации которой подошёл к концу. К концу 2021 года в половине устройств из линейки мышей и клавиатур Creativity & Productivity будет использоваться переработанный пластик, также Logitech планирует применять его при создании новых продуктов. Бумага для упаковки ERGO M575 поступает из лесов, прошедших сертификацию FSC, поскольку производитель поддерживает ответственное отношение к ресурсам мировых лесов.Беспроводной трекбол ERGO M575 появится в продаже в России в январе 2021 года. Рекомендованная розничная цена новинки — 3 999 рублей.