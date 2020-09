Компактный дизайн

Поддержка практически любых поверхностей

Магнитное колесо прокрутки MagSpeed ​​нового поколения

Быстрая зарядка по USB-С

До 70 дней автономной работы

Профили для отдельных приложений и настройки кнопок

Три цвета: бледно-серый, розовый и графитовый







Серия MX Anywhere — это компактные мышки, которые можно использовать практически на любой поверхности, а это делает их идеальным выбором для работы из дома. Сегодня Logitech представила пополнение в линейке — беспроводную MX Anywhere 3 для Mac.Благодаря технологии электромагнитной прокрутки Logitech MagSpeed колёсико MX Anywhere может перемещать до 1000 строк в секунду. При этом оно достаточно точное, чтобы останавливаться на пикселе.Новинка соответствует названию «MX Anywhere 3», позволяя работать в различных условиях, благодаря возможности отслеживать изменения поверхности. Это означает, что вы без особых усилий сможете перейти от рабочего стола на диван. Помимо этого, новинка может работать и на стеклянной поверхности.Среди других ключевых особенностей эргономичный дизайн, форм-фактор соответствует руке человека и мягкие на ощупь силиконовые боковые ручки. По словам производителя, мышь не только компактна и удобна для путешествий, но и способна выдерживать суровые ежедневные нагрузки с ударами и падениями.Для зарядки MX Anywhere 3 предусмотрен разъем USB-C, что идеально подойдет для пользователей Mac и iPad Pro. Одна минута быстрой зарядки обеспечивает новинке 3 часа автономной работы. Полноценного заряда, по словам Logitech, хватит до 70 дней автономной работы.Как в случае с другими устройствами Logitech, пользователи смогут подключать новинку одновременно к трем устройствам по Bluetooth или с помощью комплектного USB-адаптера, переключаясь между ними нажатием одной кнопки. Такая функциональность придется по вкусу пользователям экосистемы Apple, которые смогут с легкостью переключаться между своими Mac, MacBook и iPad.Программное обеспечение Logitech для MX Anywhere 3 включает профили для определенных приложений и комбинации кнопок, которые позволяют пользователям Mac настраивать рабочие процессы и ярлыки непосредственно под конкретное ПО. Например, пользователи Final Cut Pro X могут назначить одну из кнопок для вставки быстрого монтажа с помощью инструмента Blade.Помимо всего вышеперечисленного, новая мышка отлично подойдет для iPad, учитывая расширенную поддержку управления с помощью курсора в iPadOS. Для работы MX Anywhere 3 потребуется macOS 10.15 и более поздняя версия, а на планшетах необходима iPadOS 13.4 и выше. Стоимость новинки составит 80 долларов.