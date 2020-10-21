







Общая мощность: 80 Вт макс./ 40 Вт RMS

Сабвуфер: 20 Вт

Сателлиты: 20 Вт (общая)

Версия протокола Bluetooth: 5.0

Кол-во портов 3,5 мм: 1

Кол-во портов USB: 1

Сателлиты

Высота 199,9 мм x Ширина 93,9 мм x Толщина 85,2 мм

Вес: 389,6 г

Сабвуфер

Высота 240 мм x Ширина: 234 мм x Толщина 180 мм

Вес: 2450,6 г

Беспроводной пульт управления

Диаметр 69,9 мм и Высота 29,4 мм

Вес: 51,8 г







Logitech представила новую аудиосистему (2 колонки и сабвуфер) Z407 с поддержкой подключения через Bluetooth и пультом управления. Эти двухпозиционные колонки обеспечивают отличное качество звука, высокую чёткость и глубокие басы, а их дизайн позволяет легко вписаться в любое рабочее пространство или игровой уголок пользователя.Z407 — это акустическая система 2.1 с максимальной мощностью 80 Вт. Сабвуфер с направленным вниз динамиком добавляет насыщенности звучанию музыки, игр и фильмов, заполняя им всю вашу комнату. Радиус действия пульта управления в 20 метров позволяет без проблем регулировать громкость звука, сидя за рабочим столом или на диване в другом конце комнаты. Также при помощи нажатий и вращения диска на пульте вы сможете включать и приостанавливать воспроизведение, перематывать треки и отключать/включать звук или режим усиленных низких частот.Сателлиты овальной формы в Z407 окрашены в графитовый оттенок серого и могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Благодаря этой особенности и своей компактности они легко помещаются под монитором, сохраняя свободное место на рабочем столе. А несколько способов подключения, включая Bluetooth 5.0, USB и разъём 3,5 мм позволяют использовать Z407, чтобы смотреть фильмы, прослушивать музыку и играть в любимые игры не только на своём ПК, но и на смартфоне или планшете.Старт продаж новинки намечен на октябрь. Приобрести систему можно будет в розничных магазинах по рекомендованной розничной цене от 7 990 рублей.