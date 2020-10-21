Logitech представила новую аудиосистему (2 колонки и сабвуфер) Z407 с поддержкой подключения через Bluetooth и пультом управления. Эти двухпозиционные колонки обеспечивают отличное качество звука, высокую чёткость и глубокие басы, а их дизайн позволяет легко вписаться в любое рабочее пространство или игровой уголок пользователя.
Z407 — это акустическая система 2.1 с максимальной мощностью 80 Вт. Сабвуфер с направленным вниз динамиком добавляет насыщенности звучанию музыки, игр и фильмов, заполняя им всю вашу комнату. Радиус действия пульта управления в 20 метров позволяет без проблем регулировать громкость звука, сидя за рабочим столом или на диване в другом конце комнаты. Также при помощи нажатий и вращения диска на пульте вы сможете включать и приостанавливать воспроизведение, перематывать треки и отключать/включать звук или режим усиленных низких частот.
Технические характеристики
- Общая мощность: 80 Вт макс./ 40 Вт RMS
- Сабвуфер: 20 Вт
- Сателлиты: 20 Вт (общая)
- Версия протокола Bluetooth: 5.0
- Кол-во портов 3,5 мм: 1
- Кол-во портов USB: 1
Сателлиты
- Высота 199,9 мм x Ширина 93,9 мм x Толщина 85,2 мм
- Вес: 389,6 г
- Высота 240 мм x Ширина: 234 мм x Толщина 180 мм
- Вес: 2450,6 г
- Диаметр 69,9 мм и Высота 29,4 мм
- Вес: 51,8 г
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