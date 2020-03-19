Компания Loitech только что представила свою новую тонкую клавиатуру Folio Pro для нового iPad Pro и первую в мире мышь для планшетов Apple, которая получила название Pebble i345.
Новая клавиатура Logitech Slim Folio Pro подходит для 11 и 12-дюймовых iPad Pro, которые Apple вчера анонсировала. Гаджет предлагает три режима использования:
Также имеется ряд многофункциональных клавиш, которые позволяют быстро переходить на домашний экран, изменять яркость подсветки, вызывать поиск и управлять воспроизведением контента.
Logitech Slim Folio Pro обеспечивает достойный уровень защиты для планшета, как спереди, так и сзади, а еще у клавиатуры имеется надежная магнитная защелка, которая закрывает корпус и позволяет закреплять стилус Apple Pencil второго поколения. Стоимость новинки начинается от 120 долларов.
Первая мышь для iPad от Logitech позволяет использовать новый планшет Apple в качестве полноценной замены ноутбукам.
Компактный размер позволяет с легкостью брать мышку с собой. Она не займет много места в повседневном рюкзаке и помещается даже в карман. Гаджет доступен в двух цветовых решениях: черном и белом. Для подключения к планшету используется энергосберегающий протокол Bluetooth LE. По словам производителя, одной батарейки хватит на 18 месяцев использования. Новинка поступит в продажу в апреле, а её стоимость составит 30 долларов.
Новая клавиатура Logitech Slim Folio Pro подходит для 11 и 12-дюймовых iPad Pro, которые Apple вчера анонсировала. Гаджет предлагает три режима использования:
- Режим набора текста
- Режим эскиза для работы со стилусом Apple Pincil
- Режим чтения. Позволяет откинуть клавиатуру назад для чтения книг или просмотра другого контента.
Также имеется ряд многофункциональных клавиш, которые позволяют быстро переходить на домашний экран, изменять яркость подсветки, вызывать поиск и управлять воспроизведением контента.
Logitech Slim Folio Pro обеспечивает достойный уровень защиты для планшета, как спереди, так и сзади, а еще у клавиатуры имеется надежная магнитная защелка, которая закрывает корпус и позволяет закреплять стилус Apple Pencil второго поколения. Стоимость новинки начинается от 120 долларов.
Первая мышь для iPad от Logitech позволяет использовать новый планшет Apple в качестве полноценной замены ноутбукам.
Компактный размер позволяет с легкостью брать мышку с собой. Она не займет много места в повседневном рюкзаке и помещается даже в карман. Гаджет доступен в двух цветовых решениях: черном и белом. Для подключения к планшету используется энергосберегающий протокол Bluetooth LE. По словам производителя, одной батарейки хватит на 18 месяцев использования. Новинка поступит в продажу в апреле, а её стоимость составит 30 долларов.
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