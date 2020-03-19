Режим набора текста

Режим эскиза для работы со стилусом Apple Pincil

Режим чтения. Позволяет откинуть клавиатуру назад для чтения книг или просмотра другого контента.

Компания Loitech только что представила свою новую тонкую клавиатуру Folio Pro для нового iPad Pro и первую в мире мышь для планшетов Apple, которая получила название Pebble i345.Новая клавиатура Logitech Slim Folio Pro подходит для 11 и 12-дюймовых iPad Pro, которые Apple вчера анонсировала. Гаджет предлагает три режима использования:Новинка позволяет работать с текстом ночью, поскольку у неё имеется встроенная подсветка. Сообщается о наличии трех регулируемых уровнях яркости.Также имеется ряд многофункциональных клавиш, которые позволяют быстро переходить на домашний экран, изменять яркость подсветки, вызывать поиск и управлять воспроизведением контента.Logitech Slim Folio Pro обеспечивает достойный уровень защиты для планшета, как спереди, так и сзади, а еще у клавиатуры имеется надежная магнитная защелка, которая закрывает корпус и позволяет закреплять стилус Apple Pencil второго поколения. Стоимость новинки начинается от 120 долларов.Первая мышь для iPad от Logitech позволяет использовать новый планшет Apple в качестве полноценной замены ноутбукам.Компактный размер позволяет с легкостью брать мышку с собой. Она не займет много места в повседневном рюкзаке и помещается даже в карман. Гаджет доступен в двух цветовых решениях: черном и белом. Для подключения к планшету используется энергосберегающий протокол Bluetooth LE. По словам производителя, одной батарейки хватит на 18 месяцев использования. Новинка поступит в продажу в апреле, а её стоимость составит 30 долларов.