Logitech

Logitech представляет новую проводную гарнитуру G335. Новинка пополнит коллекцию аксессуаров Color Collection и отличается не только качественным звуком, но и стильными расцветками обеих доступных на российском рынке версий. Также среди её преимуществ компактность и лёгкость конструкции, поддержка ПК, игровых консолей, мобильных устройств и удобство управления. Модель G335 представляет собой более компактную проводную версию гарнитуры G733.

Гарнитура Logitech G335 выполнена в полноразмерном формате over-ear, но весит всего 240 грамм — это одна из самых лёгких игровых гарнитур на рынке. Удобное гибкое оголовье настраивается под голову пользователя и не давит даже во время затянувшихся игровых марафонов. Мягкие тканевые амбушюры с наполнителем из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают максимальный комфорт и хорошую звукоизоляцию.
 
В чёрном варианте общую строгость «разбавляет» яркая расцветка оголовья, а в белом цветное оголовье удачно дополняют амбушюры насыщенного оттенка голубого. Оба варианта идеально сочетаются с уже вышедшими на рынок игровыми аксессуарами из Color Collection.

Logitech

Logitech G335 подключается к системе при помощи универсального разъёма 3,5 мм. Она совместима с большинством современных игровых систем, включая ПК и ноутбуки, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и мобильные гаджеты, в которых сохранился стандартный разъём для наушников. Длины кабеля в 180 см вполне достаточно для комфортной игры даже если пользователь находится достаточно далеко от своего ПК или консоли. Для изменения уровня громкости достаточно покрутить колёсико, расположенное на левом наушнике, а микрофон включается или выключается простым поворотом его крепления.

В G335 установлены 40-мм неодимовые драйверы с частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук. Как и с большинством полноразмерных гарнитур и наушников пользователь может наслаждаться качественной звукоизоляцией, мощными басами и большей чем у их более компактных собратьев «сценой». Микрофон также обеспечивает отличное качество звука при передаче голоса, что подтверждает сертификация от Discord.

Гарнитура Logitech G335 появится на российском рынке уже в августе, в версиях чёрного и белого цветов. Рекомендованная розничная цена новинки — от 6490 рублей.


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