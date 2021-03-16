





Logitech представляет свою первую внутриканальную геймерскую гарнитуру G333. Наушники оснащены двойными неодимовыми драйверами. Устройство позволяет безошибочно определить местоположение источника звука на виртуальном поле боя, а сбалансированное звучание также подходит для прослушивания музыки.Logitech G333 использует для подключения стандартный 3,5 мм разъем и имеет в комплекте адаптер USB-C, что позволяет использовать гарнитуру практически с любыми устройствами, будь то стационарный ПК, консоль, смартфон или планшет. Прочный и легкий алюминиевый корпус обеспечивает прочность.Обилие цветовых решений Logitech G333 позволит пользователям подобрать гарнитуру под свой уникальный стиль. Наушники предлагаются в серебряном, черном или фиолетовом цвете. Комфортную посадку обеспечивают мягкие силиконовые амбушюры трех разных размеров и плоский кабель, не склонный к скручиванию. Для общения с союзниками и ответа на звонки или управления воспроизведением предусмотрены встроенный микрофон и пульт управления на проводе, а для удобной переноски в комплекте имеется компактный чехол.Гарнитура Logitech G333 поступит в продажу в России 16 марта 2021 года по рекомендованной цене 4 490 рублей.